В МИД рассказали, как Германия действовала в угоду политике

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В угоду политике ФРГ отказалась от закупок в России угля, нефти, газа, а также заблокировала все форматы двустороннего взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.