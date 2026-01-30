Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, как Германия действовала в угоду политике - РИА Новости, 30.01.2026
07:36 30.01.2026
В МИД рассказали, как Германия действовала в угоду политике
в мире
россия
германия
дмитрий любинский
в мире, россия, германия, дмитрий любинский
В мире, Россия, Германия, Дмитрий Любинский
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В угоду политике ФРГ отказалась от закупок в России угля, нефти, газа, а также заблокировала все форматы двустороннего взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"В угоду политической конъюнктуре немцы полностью отказались от закупок в России угля, наших нефти и нефтепродуктов, трубопроводного газа, заблокировали все форматы двустороннего взаимодействия с нашей страной", - сказал РИА Новости Любинский.
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
