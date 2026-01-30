Генерал Муминджанов частично признал вину в получении взяток

ВОРОНЕЖ, 30 янв — РИА Новости. Заместитель командующего ЛенВО генерал Валерий Муминджанов, подозреваемый в получении взяток на сумму около 20 миллионов рублей, признал, что ему были переданы денежные средства на общую сумму четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Общая сумма переданных мне и моей семье денежных средств от Требунских за период с февраля 2019 по ноябрь 2023 года составляет четыре миллиона 750 тысяч рублей", — сообщил Муминджанов

Муминджанов в ходе заседания заявил, что переданные предпринимателем Олегом Требунских деньги он расценивал как материальную помощь его семье. Требунских, по словам Муминджанова, оказывал ее по-дружески. При этом в ходе предыдущих судебных заседаний Требунских утверждал, что передавал эти деньги в качестве взятки за помощь при заключении госконтрактов с Минобороны России.

Получение еще около 15 миллионов рублей — оставшейся части суммы, которая, по данным следствия, была ему передана, — Муминджанов отрицает.

По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, отвечал за обеспечение ВС России вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятки на сумму более 20 миллионов рублей.