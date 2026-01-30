Рейтинг@Mail.ru
Генерал Муминджанов частично признал вину в получении взяток - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 30.01.2026 (обновлено: 22:52 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/general-2071335585.html
Генерал Муминджанов частично признал вину в получении взяток
Генерал Муминджанов частично признал вину в получении взяток - РИА Новости, 30.01.2026
Генерал Муминджанов частично признал вину в получении взяток
Заместитель командующего ЛенВО генерал Валерий Муминджанов, подозреваемый в получении взяток на сумму около 20 миллионов рублей, признал, что ему были переданы... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:57:00+03:00
2026-01-30T22:52:00+03:00
происшествия
россия
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970344696_0:124:3022:1823_1920x0_80_0_0_9789778a4cd2f853c2eba999bc2b1c18.jpg
https://ria.ru/20260124/imuschestvo-2070016656.html
https://ria.ru/20260123/sud-2069986333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970344696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a493829150803bf697784257c6a2a51c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Генерал Муминджанов частично признал вину в получении взяток

Генерал Муминджанов, обвиняемый в получении взяток, частично признал свою вину

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 30 янв — РИА Новости. Заместитель командующего ЛенВО генерал Валерий Муминджанов, подозреваемый в получении взяток на сумму около 20 миллионов рублей, признал, что ему были переданы денежные средства на общую сумму четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Общая сумма переданных мне и моей семье денежных средств от Требунских за период с февраля 2019 по ноябрь 2023 года составляет четыре миллиона 750 тысяч рублей", — сообщил Муминджанов.
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Суд арестовал имущество генерала Булгакова на 180 миллионов рублей
24 января, 05:34
Муминджанов в ходе заседания заявил, что переданные предпринимателем Олегом Требунских деньги он расценивал как материальную помощь его семье. Требунских, по словам Муминджанова, оказывал ее по-дружески. При этом в ходе предыдущих судебных заседаний Требунских утверждал, что передавал эти деньги в качестве взятки за помощь при заключении госконтрактов с Минобороны России.
Получение еще около 15 миллионов рублей — оставшейся части суммы, которая, по данным следствия, была ему передана, — Муминджанов отрицает.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, отвечал за обеспечение ВС России вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятки на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученных взяток.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Воронежский суд допросил следователя, который работал по делу Муминджанова
23 января, 21:25
 
ПроисшествияРоссияВалерий Муминджанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала