Законопроекты по обелению экономики внесут в Госдуму в I полугодии

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Законопроекты с инициативами по обелению экономики России планируется внести на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что для координации этой работы на площадке аппарата вице-премьера – главы аппарата правительства Григоренко усилена работа по взаимодействию между министерствами и ведомствами.