22:44 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/gd-2071354750.html
Законопроекты по обелению экономики внесут в Госдуму в I полугодии
Законопроекты по обелению экономики внесут в Госдуму в I полугодии
Законопроекты с инициативами по обелению экономики России планируется внести на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:44:00+03:00
2026-01-30T22:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
Законопроекты по обелению экономики внесут в Госдуму в I полугодии

Законопроекты с мерами по обелению экономики РФ внесут в Госдуму в I полугодии

Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Законопроекты с инициативами по обелению экономики России планируется внести на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.
Там напомнили, что план по обелению отдельных секторов экономики был разработан по поручению президента России и одобрен на заседании правительства 27 ноября 2025 года.
"Финальные значения и меры будут конкретизированы и представлены позже. Стоит задача - внести инициативы на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии", - сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко.
Отмечается, что для координации этой работы на площадке аппарата вице-премьера – главы аппарата правительства Григоренко усилена работа по взаимодействию между министерствами и ведомствами.
Ранее в пятницу Росфинмониторинг сообщил агентству, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг".
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов.
