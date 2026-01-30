Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва переориентирует газовые поставки из-за антироссийской линии ЕС - РИА Новости, 30.01.2026
15:59 30.01.2026
МИД: Москва переориентирует газовые поставки из-за антироссийской линии ЕС
Россия из-за антироссийской линии Евросоюза уже давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров экономического роста, прежде всего... РИА Новости, 30.01.2026
экономика
россия
словакия
азия
мария захарова
роберт фицо
евросоюз
россия
словакия
азия
экономика, россия, словакия, азия, мария захарова, роберт фицо, евросоюз
Экономика, Россия, Словакия, Азия, Мария Захарова, Роберт Фицо, Евросоюз
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия из-за антироссийской линии Евросоюза уже давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров экономического роста, прежде всего в Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается реакции нашей страны, то в связи с антироссийской линией Европейского Союза Россия уже довольно давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров мирового экономического роста, прежде всего в Азии", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что в случае невыполнения Евросоюзом долгосрочных договоренностей Москва намерена добиваться обеспечения интересов российских газовых экспортеров с использованием всевозможных инструментов.
Из опубликованного в минувший понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
Вчера, 05:59
 
ЭкономикаРоссияСловакияАзияМария ЗахароваРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
