МИД: Москва переориентирует газовые поставки из-за антироссийской линии ЕС

"Что касается реакции нашей страны, то в связи с антироссийской линией Европейского Союза Россия уже довольно давно и успешно переориентирует газовые поставки в направлении новых центров мирового экономического роста, прежде всего в Азии", - сказала она в ходе брифинга.
Из опубликованного в минувший понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а во вторник - энергетическим самоубийством. Словакия подаст иск против этого запрета в европейский суд.