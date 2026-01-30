https://ria.ru/20260130/g7-2071185657.html
Орешкин предсказал, как опустится доля G7 в мировой экономике
Орешкин предсказал, как опустится доля G7 в мировой экономике
Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает... РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин предсказал, как опустится доля G7 в мировой экономике
Орешкин: доля G7 в мировой экономике упадёт до 10% в ближайшие десятилетия