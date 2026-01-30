Рейтинг@Mail.ru
Орешкин предсказал, как опустится доля G7 в мировой экономике - РИА Новости, 30.01.2026
11:57 30.01.2026
Орешкин предсказал, как опустится доля G7 в мировой экономике
экономика, максим орешкин, g7, брикс
Экономика, Максим Орешкин, G7, БРИКС
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доля "Большой семерки" в мировой экономике опустится до 10% в ближайшие десятилетия, это произойдет вслед за снижением рождаемости в этих странах, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"В доле количества рождений доля стран "Большой семерки" опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Доля G7 в мировой экономике в 2024 году потеряла 0,42 процентного пункта и составила минимальные за все время 28,86%. В то же время БРИКС увеличил свою долю на 0,64 процентного пункта - до максимальных за все время существования объединения 36,8%.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Прежняя модель глобализации подошла к концу, заявил Орешкин
