Орешкин предсказал, как опустится доля G7 в мировой экономике

«

"В доле количества рождений доля стран "Большой семерки" опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.