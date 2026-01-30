Дмитрий Любинский: не видим перспектив возвращения к энергодиалогу с ФРГ

В условиях информационной блокады Запада ресурсы МИД России стали одним из основных источников объективных материалов о 80-летии Победы. О том, что сделано российским внешнеполитическим ведомством в ознаменование этой памятной даты, каковы шансы Москвы и Берлина вернуться к обсуждению энергосферы, и что ответит Россия Латвии, Литве и Эстонии на введение регламентирования административно-хозяйственной деятельности ее посольств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

– Прошлый год стал юбилейным, Россия отметила 80-летие со дня Великой Победы. Что было сделано МИД России в ознаменование этой памятной даты?

– Празднование 80-й годовщины Великой Победы без сомнения стало важнейшим политическим событием 2025 года. Поэтому позволю себе дать на ваш вопрос развернутый ответ. По линии МИД России с подключением всех наших загранпредставительств реализован действительно масштабный комплекс мемориальных мероприятий, проведена большая системная работа с задействованием всего инструментария цифровой дипломатии, в том числе на иностранных языках. В условиях фактической информационной блокады со стороны стран коллективного Запада интернет-ресурсы МИД России и наших загранучреждений стали одним из основных источников объективных материалов об истории Великой Победы и ее роли для послевоенного мироустройства, а также инструментом продвижения правдивой информации о подвиге советского народа в ходе Великой Отечественной войны, защиты исторической памяти, изобличения преступлений нацистов и их приспешников. Особый акцент делался на проявлениях неонацизма в наши дни, включая первопричины ведущейся специальной военной операции.

На аккаунтах МИД России в социальных сетях ежедневно размещались посты памяти, исторические статьи и архивные материалы под рубриками "Лица Победы", "Памятные даты, сражения, подвиги", "Архивы говорят", "Без срока давности". Широко распространялись тематические фотовыставки "Дипломаты Победы", "Женщины Победы", "Артисты на войне", "Юные защитники Родины". На портале министерства создан фотобанк "Победа 80".

Большой резонанс имела также фотовыставка "Их подвиг бессмертен", которая была подготовлена для демонстрации в российских загранучреждениях, представительствах Россотрудничества, территориальных органах МИД России. Организована серия мероприятий по повышению информированности о вкладе народов и всех республик СССР в победу над фашизмом. Считаем это важнейшей задачей в деле противодействия тотальному историческому оболваниванию молодежи на Западе. Особое внимание уделяли вопросу международного признания геноцида народов СССР, готовилась соответствующая доказательная база, рассматривались дела нацистских преступников без срока давности.

Во многих странах при содействии российских загранучреждений отреставрированы памятники и мемориалы, осуществлены показы тематических фильмов, организованы международные конференции, конкурсы, презентации книг. Проведены мемориальные акции, приуроченные к памятным датам истории, в том числе "Сад памяти", "Окна Победы", "Диктант Победы", "Свеча памяти" и многие другие. Проводились фестивали и фотовыставки, а также марафоны и спортивные игры в честь юбилея Победы.

Состоялись посвященные 80-летию Победы тематические поездки для иностранного журналистского корпуса, аккредитованного в Москве, в города-герои Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Мурманск. Первое из таких мероприятий с посещением воинских мемориалов в Смоленской области было организовано с 13 по 18 марта 2025 года совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации.

Традиционно оказали информационную и организационную поддержку общественно-патриотическим инициативам "Бессмертный полк", "Дороги славы" и многим другим. В продолжение давних партнерских связей министерства тесно взаимодействовали с Российским историческим обществом (РИО), Российским военно-историческим обществом (РВИО), Русским географическим обществом (РГО), Фондом Александра Печерского. Пользуясь возможностями МИА "Россия сегодня" еще раз выражаем им искреннюю признательность. Совместно с РВИО продолжаем работу над проектом "Место памяти" – электронной картой советских мемориалов за границей, реестром уничтоженных в странах с недружественными режимами памятников.

В торжественных мероприятиях 9 мая в Москве приняли участие 27 лидеров иностранных государств, десять руководителей международных организаций, более 100 зарубежных общественных деятелей, ветеранов Великой Отечественной войны из Армении, Израиля, Киргизии, Монголии. Значительные усилия были предприняты для осуществления визита в Москву ветеранов Второй мировой войны из США, который не состоялся лишь по соображениям гуманитарного характера.

– Не могли бы вы также отразить приоритеты данной тематической работы по линии международных организаций?

– Победа во Второй мировой войне стала поистине судьбоносным поворотом в истории человечества, послужив отправной точкой для создания Организации Объединенных Наций и выстраивания всей современной системы международных отношений. Неслучайно авторы Устава ООН торжественно поклялись "избавить грядущие поколения от ужасов войны".

С сожалением приходится констатировать, что не все государства сумели искоренить наследие нацистского прошлого. В последние годы все острее проявляется проблема исторической агрессии, циничных попыток переписывания истории в угоду политическим и конъюнктурным целям. Мы видим, как в отдельных странах продолжает набирать обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом. Одновременно проводятся марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей, отчетливо напоминающие известные сборища в гитлеровской Германии. Эти действия ничем нельзя оправдать. Все это происходит при попустительстве, а порой и с подачи официальных властей, играет на руку тем, кто ратует за "чистоту расы", за дискриминацию по расовому и этническому признаку, не говоря уже о том, какой пример это подает молодому поколению.

Отрадно, что большинство государств мира так же, как и Россия, реагирует на подобные проявления с глубочайшим осуждением, о чем свидетельствует неизменно широкая поддержка российских инициатив на международных площадках.

Седьмого мая 2025 года в Нью-Йорке состоялось специальное торжественное заседание 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Данное мероприятие было организовано в память обо всех жертвах войны в соответствии с принятой по инициативе Российской Федерации и группы соавторов резолюцией ГА ООН 79/272 "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны" и стало достойным поводом объединить усилия всех неравнодушных стран в целях предотвращения фальсификации истории и пересмотра итогов той ужасной войны. Соавторами данной инициативы стали 54 государства из всех регионов мира.

Как известно, с 2005 года по инициативе Российской Федерации Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Пятндцатого декабря 2025 года в Нью-Йорке на пленарном заседании 80-й сессии ГА ООН в 21-й раз была одобрена резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Соавторами стали 44 государства опять же из всех регионов мира. В поддержку документа выступили 119 государств, 51 делегация проголосовала "против", десять стран воздержались.

Серьезным вкладом МИД России в борьбу с фальсификацией истории Второй мировой войны и противодействие возрождению нацизма является подготовка и построение министерством специальных тематических докладов. В мае 2025 года был распространен доклад министерства "Об осквернении и разрушении в Европе памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны". Это сделано с целью привлечь внимание мировой общественности к действиям отдельных государств (в первую очередь стран Прибалтики, Польши, Украины), которые, используя как повод нынешний конфликт вокруг Украины, резко нарастили масштабы многолетней практики ущербной "войны с памятниками".

В преддверии 9 мая 2025 года выпущен краткий доклад министерства по теме "80 лет после Великой Победы: тень нацизма вновь накрыла Европу", в котором дается оценка ситуации с возрождением "коричневой чумы".

В сентябре 2025 года подготовлен очередной ежегодный доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", приуроченный ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Также в сентябре 2025 года опубликован доклад МИД России "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники". Документ посвящен бывшим членам "Оси" – Италии, ФРГ и Японии, с акцентом на идеологическую близость современных руководителей и политических элит указанных государств фашистским и милитаристским режимам 30-40-х годов ХХ века, а также распространение в настоящее время в указанных государствах идей реваншизма.

– Какие мероприятия по чествованию юбилея Великой Победы запомнились лично вам?

– Не хотел бы выделять какую-то одну или несколько конкретных ситуаций. Только в ФРГ, несмотря на мощнейшее противодействие государственных властей, по линии наших загранпредставительств реализовано более 200 публичных мероприятий, включая шествие "Бессмертный полк", "Свечу памяти", возложения венков и цветов к советским воинским мемориалам и многие другие. За счет германской стороны, которая несет договорные обязательства по уходу за могилами советских военнослужащих на своей земле, проведены ремонтно-восстановительные работы на 16 мемориальных объектах.

Должен, тем не менее, сказать, что важным и памятным было каждое из них, а то, что действительно впечатляет – сила верности и преданность истории миллионов наших сограждан, которые приняли участие в этом широком комплексе мероприятий во всех уголках мира. По личному опыту работы в Австрии в этот период добавлю также исключительное значение тесного товарищеского взаимодействия с коллегами из дипломатических миссий стран СНГ, совместно или при участии которых мы реализовали десятки памятных акций в различных федеральных землях Австрийской Республики.

– Планируются ли какие-то инициативы, связанные с памятью о Великой Отечественной войне в этом году?

– Безусловно! Вопросы сохранения исторической правды, борьбы с фальсификацией истории, недопустимости ревизии итогов Второй мировой войны неизменно входят в число приоритетных задач для нашего министерства. И в наступившем году мы продолжим прилагать все усилия, о которых сказано выше, а также, разумеется, сфокусируем внимание на памятной дате 85-летия начала Великой Отечественной войны. В любом случае на постоянной основе проводятся и будут продолжены комплексные мероприятия, связанные со всеми событиями этого важнейшего периода в истории нашей страны. Только объединив усилия, мы сможем не допустить проникновения в общее информационное и гуманитарное пространство искажений об общей памяти, сохранить для грядущих поколений память о Великой Победе.

– На фоне звучащих из США угроз в адрес Гренландии министр обороны Германии Борис Писториус высказывался о том, что возможная агрессия Вашингтона против Гренландии поставит под вопрос существование НАТО. Удастся ли европейцам выступить единым фронтом в вопросе Гренландии на фоне угроз Трампа?

– Думаю, в бундесвере уже ответили на ваш вопрос, завершив свой блицкриг в Гренландии менее чем через два дня после прибытия на остров. Судя по реакции на это Дональда Трампа, европейский "единый фронт" по защите Гренландии произвел на него сильное впечатление, правда, не совсем то, на которое рассчитывали европейцы. А если серьезно, то все произошедшее должно стать, на мой взгляд, хорошим поводом задуматься тем, кто связывает свое будущее и безопасность с посулами европейских кураторов.

– В Германии есть те, кто признают, что экономика страны пострадала от прекращения закупок энергоресурсов из России. Каковы шансы того, что Москва и Берлин смогут вернуться к обсуждению сотрудничества в энергосфере? Что необходимо для возобновления контактов?

– Хорошо известно, что нынешний официальный Берлин руководствуется приматом политики над экономикой. В угоду политической конъюнктуре немцы полностью отказались от закупок в России угля, наших нефти и нефтепродуктов, трубопроводного газа, заблокировали все форматы двустороннего взаимодействия с нашей страной.

Несмотря на очевидный для экспертов и делового сообщества обратный эффект от антироссийских санкций, правящий класс ФРГ упорно продолжает игнорировать соображения экономической целесообразности. Отказ от энергетического сотрудничества с Россией спровоцировал наибольший негативный эффект как раз для германской экономики. Ее рост по итогам 2025 года прогнозируется на уровне не более 0,1-0,2%. Увеличение себестоимости продукции вызвало сокращение персонала, объемов производства, его перенос в зарубежные юрисдикции с более благоприятными условиями, а в конечном счете ведет и к деиндустриализации ФРГ.

Действия властей ФРГ полностью дискредитировали свою былую репутацию честного брокера. В Германии заморожены российские суверенные активы на сумму около 3,42 миллиарда евро, а совсем недавно руководство ФРГ активно продвигало идею их использования для беспроцентного "репарационного кредита" киевскому режиму, но "без вмешательства в права собственности". Ущемлены интересы крупного российского бизнеса: предприятие Gazprom Germania GmbH национализировано, а в отношении германских активов "Роснефти" властями введено внешнее управление. Проводимое в ФРГ расследование обстоятельств теракта на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", вопреки периодическим декларациям руководства ФРГ о необходимости установить истину и наказать виновных, нетранспарентно и безрезультатно. Наши заявления о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода при условии наличия воли с германской стороны остались без реакции.

Считаю важным подчеркнуть: никого уговаривать мы не будем. Перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Берлином не видим, свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали.

– Эксперты отмечают тенденцию наращивания военного потенциала Германии. Страна ведет активное перевооружение, обсуждаются новые правила воинского призыва. Бундестаг в ноябре 2025 года увеличил военный бюджет Германии на 2026 год примерно до 108 миллиардов евро – самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. Как Москва оценивает подобные тенденции? Не противоречит ли это послевоенным обязательствам Берлина?

– Политическое руководство ФРГ преследует цель максимально истощить экономический и военный потенциал нашей страны, нанести ей пресловутое "стратегическое поражение". В соответствии с этой установкой германские власти проводят широкую пропагандистскую кампанию по милитаризации общественного мнения, стремясь закрепить в сознании немецкого обывателя неизбежность надвигающейся войны с "непредсказуемой и агрессивной Россией" в перспективе четырех-пяти лет. Для нагнетания русофобской истерии в ход идут любые, даже самые абсурдные сюжеты, включая пресловутые хакерские атаки, пролеты дронов, происки "русских шпионов" и тому подобное, в которых бездоказательно и безосновательно раз за разом обвиняется наша страна. Только таким образом удается обосновать необходимость заимствований в сотни миллиардов евро на военные нужды в условиях острого социально-экономического кризиса в самой ФРГ.

Под лозунгом необходимости сдерживать Россию реализуются программы масштабного перевооружения страны, адаптации инфраструктуры и логистики под военные потребности. Объявлено о намерении превратить бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию Европы, что, к слову, с оторопью воспринято в ряде соседних стран. В этом контексте бундестаг в декабре 2025 года одобрил законопроект о комплектовании вооруженных сил в новых условиях, предусматривающий возможность частичного возвращения воинского призыва. Принятый оборонный бюджет ФРГ на 2026 год в объеме 86,5 миллиарда евро является рекордным в послевоенной истории Германии.

С учетом бесконечной агрессивной риторики германского руководства в адрес нашей страны тщательно отслеживаем шаги властей на предмет их соответствия международным обязательствам ФРГ, в частности духу и букве Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года ("Договор 2+4"), в котором зафиксирован отказ германского правительства от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием, размещения и развертывания на территории бывшей ГДР иностранных войск, ядерного оружия или его носителей, а также о совокупном верхнем пределе численности вооруженных сил в 370 тысяч человек. Прямых призывов к отходу или пересмотру положений этого документа пока не отмечено, но самый тщательный мониторинг соблюдения Берлином своих международных обязательств мы намерены продолжать и при необходимости реагировать.

– Отношения с Австрией находятся в самой низкой исторической точке. При этом страна готова участвовать в международной миссии на Украине. Какова реакция России? Есть ли пространство для контактов с Веной, и возможна ли нормализация отношений?

– Готовность Австрии участвовать во всех авантюрах коллективного Запада – не новость. После начала специальной военной операции считающая себя нейтральной Вена безоговорочно встроилась в антироссийские ряды и фактически отказалась от серьезных политических и имиджевых дивидендов, которые приносил ей нейтралитет, исторически во многом обеспеченный именно нашей страной.

Ввиду такой ангажированности официальной Вены, ее слепого следования всем антироссийским потугам – санкции, "охота" за активами российских физических и юридических лиц, поддержка псевдосудилищ над Россией – вопрос о перспективах нормализации отношений для нас не стоит.

Это не значит, что Россия раз и навсегда отказалась от контактов с Австрией. Приведу пример: в то время, когда в цивилизованной Европе – и Австрия здесь не исключение – продолжаются гонения на все русское в широком смысле слова, под запрет подводятся многонациональная российская культура и русская классика, в России широко отмечается 270-летие Вольфганга Амадея Моцарта. Недавно в Московском центре "Зарядье" с аншлагом прошел его "Дон Жуан" с блестящими Ильдаром Абдразаковым и Надеждой Павловой. Как говорится, почувствуйте разницу.

Если Вена однажды по-серьезному вернется к пониманию необходимости взаимодействия с нашей страной, мы будем готовы к такому разговору. Но, разумеется, только на тех условиях, которые будут соответствовать нашим стратегическим интересам.

– В конце прошлого года вы заявляли, что для восстановления отношений России с Чехией требуется отказ Праги от участия в антироссийской деятельности и ведение взаимоуважительного диалога. Как Москва оценивает перспективы нормализации российско-чешских отношений сегодня, при новом правительстве республики под руководством Андрея Бабиша?

– Данные нами в декабре прошлого года оценки перспектив развития российско-чешских отношений во многом сохраняют свою актуальность. Наша готовность к взаимоуважительному диалогу естественным образом обусловлена встречными шагами чешской стороны. На сегодня не отмечаем принципиальных подвижек в риторике чешских властей. Впрочем, следует учитывать, что новое правительство Бабиша заручилось доверием национального парламента лишь 15 января текущего года. В этой связи давать оценки его политическому курсу еще преждевременно, будем судить по конкретным шагам.

– В интервью нашему агентству экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее предупредила, что Венгрию в 2026 году может ждать "цветная революция" на фоне парламентских выборов в апреле. С точки зрения МИД России, насколько серьезна угроза вмешательства Брюсселя в выборы в стране для недопущения победы действующих властей? Видит ли Москва угрозу российско-венгерскому сотрудничеству в случае прихода оппозиции к власти в Будапеште?

– Воздержусь от комментариев по поводу внутриполитической ситуации в Венгрии в преддверии парламентских выборов, дабы не усугублять насаждаемые беспочвенные спекуляции. Факты говорят о том, что Будапешт находится под мощнейшим прессингом брюссельской бюрократии, активно задействующей рупор из Киева в стремлении повлиять на предвыборные расклады. Со своей стороны считаем важным отметить, что в условиях обострения отношений между Россией и Западом Венгрия остается в числе редчайших исключений в рядах Евросоюза, твердо и последовательно отстаивая свои национальные интересы, включая суверенную позицию в диалоге с Москвой. Высоко ценим взвешенную и объективную внешнеполитическую линию венгерского руководства и твердо настроены на дальнейшее развитие взаимодействия с Венгрией на основе прагматизма, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

– Ранее Москва заявляла, что оставляет за собой право принять ответные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в связи с введением регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в этих странах. Когда и какие меры будут приняты?

– Рассматриваем шаги прибалтов по регламентированию административно-хозяйственной деятельности посольств России в этих странах как откровенно недружественные. Считаем их грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, носящим выраженный дискриминационный характер.