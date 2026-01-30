Открылась регистрация на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Открылась регистрация на XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2026", который пройдет с 12 по 17 мая на площадках Казани, сообщает пресс-служба форума.

Также в Международном выставочном центре "Казань Экспо" 14-15 мая состоится двухдневная деловая программа. Состоятся съезд исламских нацбанков, в котором примут участие руководители финансовых организаций 24 стран, а также ежегодная международная конференция AAOIFI "Использование потенциала партнерских финансов в экономическом развитии Российской Федерации".

В рамках "KazanForum 2026" впервые пройдет Международный конгресс "Энергетическая безопасность Евразии" и презентация каталога инвестпроектов со всей России. Традиционно в программу войдут международный форум торгово-промышленных палат, международная выставка сотрудничества России и Исламского мира "International exhibition "Russia&Islamic World Cooperation Expo", фестиваль исламской моды и международный конкурс молодых шеф-поваров имени Юнуса Ахметзянова.

Также в дни форума пройдет третья международная выставка недвижимости International Property Market 2026. В этом году она расположится в одном здании с деловой программой.

"Диалог России и исламского мира имеет глубокие исторические корни. Это –взаимодействие давно знакомых цивилизаций, которые сформировали общее культурно-историческое пространство на территории Евразии. Важнейшими для этих цивилизаций являются понятия справедливости и взаимоподдержки, а также уважения к старшим поколениям, к семейным ценностям, к народам и религиям", – сообщил ранее раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Рустам Минниханов, его слова приводит пресс-служба.

Член федерального оргкомитета, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина добавила, что Татарстан на протяжении многих лет остается флагманским регионом России по развитию сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества.

"За это время накоплен практический опыт взаимодействия с инвесторами, финансовыми институтами и деловыми сообществами исламского мира. Мы готовы масштабировать эти практики и опыт на другие регионы и российские компании, заинтересованные в выходе на рынки стран ОИС и выстраивании долгосрочного партнерства", – отметила Минуллина, ее слова приводятся на сайте форума.