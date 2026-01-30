Рейтинг@Mail.ru
Открылась регистрация на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:49 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/forum-2071292826.html
Открылась регистрация на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"
Открылась регистрация на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 30.01.2026
Открылась регистрация на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"
Открылась регистрация на XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2026", который пройдет с 12 по 17 мая на площадках Казани,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:49:00+03:00
2026-01-30T16:49:00+03:00
республика татарстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018015891_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_d0d5bfb43cccabe6493ff6df6a40cbfb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018015891_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5dbde5d5beb9b5ad935426933affc8b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Республика Татарстан
Открылась регистрация на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum"

Регистрация на международный форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" открыта

© АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкРоссия – Исламский мир: KazanForum
Россия – Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Открылась регистрация на XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2026", который пройдет с 12 по 17 мая на площадках Казани, сообщает пресс-служба форума.
Также в Международном выставочном центре "Казань Экспо" 14-15 мая состоится двухдневная деловая программа. Состоятся съезд исламских нацбанков, в котором примут участие руководители финансовых организаций 24 стран, а также ежегодная международная конференция AAOIFI "Использование потенциала партнерских финансов в экономическом развитии Российской Федерации".
В рамках "KazanForum 2026" впервые пройдет Международный конгресс "Энергетическая безопасность Евразии" и презентация каталога инвестпроектов со всей России. Традиционно в программу войдут международный форум торгово-промышленных палат, международная выставка сотрудничества России и Исламского мира "International exhibition "Russia&Islamic World Cooperation Expo", фестиваль исламской моды и международный конкурс молодых шеф-поваров имени Юнуса Ахметзянова.
Также в дни форума пройдет третья международная выставка недвижимости International Property Market 2026. В этом году она расположится в одном здании с деловой программой.
"Диалог России и исламского мира имеет глубокие исторические корни. Это –взаимодействие давно знакомых цивилизаций, которые сформировали общее культурно-историческое пространство на территории Евразии. Важнейшими для этих цивилизаций являются понятия справедливости и взаимоподдержки, а также уважения к старшим поколениям, к семейным ценностям, к народам и религиям", – сообщил ранее раис Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения "Россия-Исламский мир" Рустам Минниханов, его слова приводит пресс-служба.
Член федерального оргкомитета, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина добавила, что Татарстан на протяжении многих лет остается флагманским регионом России по развитию сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества.
"За это время накоплен практический опыт взаимодействия с инвесторами, финансовыми институтами и деловыми сообществами исламского мира. Мы готовы масштабировать эти практики и опыт на другие регионы и российские компании, заинтересованные в выходе на рынки стран ОИС и выстраивании долгосрочного партнерства", – отметила Минуллина, ее слова приводятся на сайте форума.
Регистрация открыта до 30 апреля 2026 года. Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает Фонд "Росконгресс", исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".
 
Республика Татарстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала