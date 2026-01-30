https://ria.ru/20260130/flot-2071207041.html
Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 30.01.2026
Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
2026
Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ