Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 30.01.2026
Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 30.01.2026
2026
Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111634 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27404 танка и других боевых бронированных машин, 1653 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32952 орудия полевой артиллерии и минометов, 53186 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
