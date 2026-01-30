Российский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111634 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27404 танка и других боевых бронированных машин, 1653 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32952 орудия полевой артиллерии и минометов, 53186 единиц специальной военной автомобильной техники.