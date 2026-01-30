Рейтинг@Mail.ru
14:26 30.01.2026
Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы
в мире
финляндия
финляндия
в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы

В Финляндии ученые обнаружили радиоактивные частицы неизвестного происхождения

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) сообщило об обнаружении в воздухе радиоактивных частиц в небольшой концентрации, безопасной для людей и окружающей среды, но не дало точных объяснений по поводу того, как они попали в атмосферу.
"В пробах воздуха, собранных STUK в середине января в Рованиеми, Куопио и Иматре, содержались радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих предел обнаружения. Концентрации были очень низкими и не представляли угрозы для людей или окружающей среды", - говорится в публикации на сайте управления.
Согласно заявлению, пробы были собраны с 12 по 19 января, и в них были обнаружены такие вещества, как марганец-54, железо-59, кобальт-60, ниобий-95. STUK указывает, что обнаруженные радиоактивные частицы образуются, в частности, в АЭС во время работы и могут быть попадать в атмосферу, например, во время работ по техобслуживанию. Однако во многих случаях источник радиоактивных веществ не может быть установлен, отмечает управление. При этом ведомство пришло к выводу, что вещества попали в атмосферу не из финских АЭС.
Лаборант управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ Аммар Кади - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ученые обнаружили новый фактор развития диабета
27 января, 07:00
 
В миреФинляндия
 
 
