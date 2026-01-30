Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы

"В пробах воздуха, собранных STUK в середине января в Рованиеми, Куопио и Иматре, содержались радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих предел обнаружения. Концентрации были очень низкими и не представляли угрозы для людей или окружающей среды", - говорится в публикации на сайте управления.

Согласно заявлению, пробы были собраны с 12 по 19 января, и в них были обнаружены такие вещества, как марганец-54, железо-59, кобальт-60, ниобий-95. STUK указывает, что обнаруженные радиоактивные частицы образуются, в частности, в АЭС во время работы и могут быть попадать в атмосферу, например, во время работ по техобслуживанию. Однако во многих случаях источник радиоактивных веществ не может быть установлен, отмечает управление. При этом ведомство пришло к выводу, что вещества попали в атмосферу не из финских АЭС.