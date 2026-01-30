Почти никто во Франции не верит в авторитет Макрона в мире, заявил политик

ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Почти никто во Франции больше не верит в авторитет президента Эммануэля Макрона на мировой арене, заявил в пятницу лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Так он прокомментировал очередную шутку президента США Дональда Трампа в адрес Макрона, временно носящего солнцезащитные очки из-за проблем с глазом. Американский лидер пошутил, что разговаривал со своим коллегой из Франции, когда тот еще не носил очки. Это комментарий собравшиеся в Белом доме встретили смехом.
"Трамп только что вновь публично унизил Макрона!.. Во Франции только несколько далеких от современной реальности журналистов и политиков верят, что Макроном восхищаются во всем мире", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Макрон появился в солнцезащитных очках в Давосе, свою речь он произносил в помещении, что не помешало ему надеть аксессуар. На лице у президента Франции красовались авиаторы с ярко-синими линзами. Макрон объяснил, что носит солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. Но Трамп с тех пор несколько раз пошутил над французским коллегой.