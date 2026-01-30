Рейтинг@Mail.ru
Почти никто во Франции не верит в авторитет Макрона в мире, заявил политик - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/filippo-2071317678.html
Почти никто во Франции не верит в авторитет Макрона в мире, заявил политик
Почти никто во Франции не верит в авторитет Макрона в мире, заявил политик - РИА Новости, 30.01.2026
Почти никто во Франции не верит в авторитет Макрона в мире, заявил политик
Почти никто во Франции больше не верит в авторитет президента Эммануэля Макрона на мировой арене, заявил в пятницу лидер французской правой партии "Патриоты"... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:10:00+03:00
2026-01-30T18:10:00+03:00
франция
сша
в мире
давос
дональд трамп
эммануэль макрон
патриот
флориан филиппо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_124:0:2948:1588_1920x0_80_0_0_e3994855d9126882ac22da7c8d0ae51b.jpg
https://ria.ru/20260129/es-2071088912.html
https://ria.ru/20260130/frantsija-2071302138.html
франция
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, сша, в мире, давос, дональд трамп, эммануэль макрон, патриот, флориан филиппо
Франция, США, В мире, Давос, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Патриот, Флориан Филиппо
Почти никто во Франции не верит в авторитет Макрона в мире, заявил политик

Филиппо: почти никто во Франции не верит в авторитет Макрона на мировой арене

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Почти никто во Франции больше не верит в авторитет президента Эммануэля Макрона на мировой арене, заявил в пятницу лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Так он прокомментировал очередную шутку президента США Дональда Трампа в адрес Макрона, временно носящего солнцезащитные очки из-за проблем с глазом. Американский лидер пошутил, что разговаривал со своим коллегой из Франции, когда тот еще не носил очки. Это комментарий собравшиеся в Белом доме встретили смехом.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Во Франции указали на рост диктатуры ЕС после решения суда по Венгрии
29 января, 21:39
"Трамп только что вновь публично унизил Макрона!.. Во Франции только несколько далеких от современной реальности журналистов и политиков верят, что Макроном восхищаются во всем мире", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Макрон появился в солнцезащитных очках в Давосе, свою речь он произносил в помещении, что не помешало ему надеть аксессуар. На лице у президента Франции красовались авиаторы с ярко-синими линзами. Макрон объяснил, что носит солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. Но Трамп с тех пор несколько раз пошутил над французским коллегой.
Мальчик в наушниках - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Во Франции запустили петицию против запрета соцсетей детям до 15 лет
Вчера, 17:08
 
ФранцияСШАВ миреДавосДональд ТрампЭммануэль МакронПатриотФлориан Филиппо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала