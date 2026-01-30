Число погибших в результате крушения парома у Филиппин увеличилось до 31

Ранее сообщалось о 29 погибших в результате происшествия.

"В пятницу Береговая охрана Филиппин (PCG) обнаружила еще два тела, продолжая поиски пропавших без вести пассажиров затонувшего парома Trisha Kerstin 3. После обнаружения тел подтвержденное число погибших пассажиров возросло до 31",- пишет PNA.