Число погибших в результате крушения парома у Филиппин увеличилось до 31
30.01.2026
Число погибших в результате крушения парома у Филиппин увеличилось до 31
Число погибших в результате крушения парома у Филиппин увеличилось до 31
Число погибших в результате крушения парома у Филиппин увеличилось до 31
Береговая охрана Филиппин в пятницу нашла еще два тела после крушения пассажирского и грузового парома Trisha Kerstin 3, количество погибших возросло до 31... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
филиппины
россия
замбоанга
филиппины
россия
замбоанга
2026
Число погибших в результате крушения парома у Филиппин увеличилось до 31

PNA: число погибших в результате крушения парома у Филиппин увеличилось до 31

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Береговая охрана Филиппин в пятницу нашла еще два тела после крушения пассажирского и грузового парома Trisha Kerstin 3, количество погибших возросло до 31 человека, сообщает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA).
Ранее сообщалось о 29 погибших в результате происшествия.
"В пятницу Береговая охрана Филиппин (PCG) обнаружила еще два тела, продолжая поиски пропавших без вести пассажиров затонувшего парома Trisha Kerstin 3. После обнаружения тел подтвержденное число погибших пассажиров возросло до 31",- пишет PNA.
По сообщениям местного новостного агентства, поисково-спасательные операции продолжаются уже пятый день с момента крушения судна 26 января.
Ранее посольство России на Филиппинах сообщило РИА Новости, что не располагает данными о гражданах РФ среди погибших в результате крушения парома вблизи архипелага.
Пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 затонул ночью 26 января примерно в одной морской миле от провинции Басилан, следуя из города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. Береговая охрана Филиппин сообщила, что на борту судна находились 332 пассажира и 27 членов экипажа, когда, по всей видимости, возникли технические проблемы, и оно затонуло в условиях хорошей погоды.
