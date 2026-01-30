Турция рассчитывает, что США не будут атаковать Иран, заявил Фидан

СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Турция рассчитывает, что США не поддадутся на провокации Израиля и не будут атаковать Иран, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«
"Наблюдаем, как Израиль пытается убедить США нанести удар по Ирану. Эти усилия Израиля потенциально могут нанести серьезный ущерб хрупкой обстановке в нашем регионе. Рассчитываем, что руководство США будет действовать благоразумно и не допустит этого", - заявил Фидан на пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".