Прокурор попросил оштрафовать Файзулину по делу о донатах ФБК*
Прокурор попросил оштрафовать Файзулину по делу о донатах ФБК* - РИА Новости, 30.01.2026
Прокурор попросил оштрафовать Файзулину по делу о донатах ФБК*
Прокуратура в суде предложила назначить жене пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирине по делу о донатах ФБК* (признан в России... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:22:00+03:00
2026-01-30T14:22:00+03:00
2026-01-30T14:29:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
Прокурор попросил оштрафовать Файзулину по делу о донатах ФБК*
Прокурор просит жене Файзулина штраф в 550 тыс руб по делу о донатах ФБК
ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура в суде предложила назначить жене пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина Ирине по делу о донатах ФБК* (признан в России экстремистским и ликвидирован) наказание в виде штрафа в 550 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Сегодня в Березниковском городском суде начали рассматривать дело в отношении Ирины Файзулиной, которая является супругой пермского правозащитника и бывшего полицейского Артема Файзулина. Фигурантке вменяется статья о финансировании экстремистской деятельности.
"Предложили суду наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, со снижением до 550 тысяч рублей, в связи с тем, что содержалась под стражей. С конфискацией суммы пожертвования и телефона", - рассказали в ведомстве.
Файзулину арестовали в августе 2025 года. В сентябре Росфинмониторинг
внес ее в перечень террористов и экстремистов.
*внесен в список террористических организаций