ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз за последние десятилетия во многом растерял свой суверенитет и де-факто вошел в орбиту США, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Второй вариант, который существует для стран, - это "пытаться выстраивать свою независимую политику, определив свою роль на карте", добавил он.