ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин - РИА Новости, 30.01.2026
11:01 30.01.2026
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин
Евросоюз за последние десятилетия во многом растерял свой суверенитет и де-факто вошел в орбиту США, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. РИА Новости, 30.01.2026
в мире, сша, максим орешкин, евросоюз
В мире, США, Максим Орешкин, Евросоюз
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин

Орешкин: ЕС во многом растерял суверенитет и де-факто вошел в орбиту США

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз за последние десятилетия во многом растерял свой суверенитет и де-факто вошел в орбиту США, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"По сути, для многих стран сейчас выбор: стать, войти в орбиту одного из крупных центров суверенитета. Ну например, ... есть Европейский союз, который во многом растерял свой суверенитет по всем ключевым направлениям за последние десятилетия и де-факто вошел в орбиту Соединенных Штатов Америки", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Второй вариант, который существует для стран, - это "пытаться выстраивать свою независимую политику, определив свою роль на карте", добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Кая Каллас пытается наложить вето на третий закон Ньютона
Вчера, 08:00
 
В миреСШАМаксим ОрешкинЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
