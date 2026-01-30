https://ria.ru/20260130/evrosoyuz-2071167700.html
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин - РИА Новости, 30.01.2026
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин
Евросоюз за последние десятилетия во многом растерял свой суверенитет и де-факто вошел в орбиту США, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин: ЕС во многом растерял суверенитет и де-факто вошел в орбиту США