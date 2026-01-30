https://ria.ru/20260130/evrosoyuz-2071103144.html
ЕС выделил Украине более ста миллиардов евро за четыре года
ЕС выделил Украине более ста миллиардов евро за четыре года - РИА Новости, 30.01.2026
ЕС выделил Украине более ста миллиардов евро за четыре года
Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года выделил Украине финансовую поддержку на более чем 100 миллиардов евро, а еще примерно 70 миллиардов - на...
ЕС выделил Украине более ста миллиардов евро за четыре года
РИА Новости: ЕС передал бюджету Украины 103,29 миллиардов евро за четыре года