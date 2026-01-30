ЕС выделил Украине более ста миллиардов евро за четыре года

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года выделил Украине финансовую поддержку на более чем 100 миллиардов евро, а еще примерно 70 миллиардов - на военные расходы, выяснило РИА Новости, изучив документы Еврокомиссии.