ЕС выделил Украине более ста миллиардов евро за четыре года - РИА Новости, 30.01.2026
00:14 30.01.2026 (обновлено: 05:01 30.01.2026)
ЕС выделил Украине более ста миллиардов евро за четыре года
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
2026
в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года выделил Украине финансовую поддержку на более чем 100 миллиардов евро, а еще примерно 70 миллиардов - на военные расходы, выяснило РИА Новости, изучив документы Еврокомиссии.
"Более 103,29 миллиардов евро было выделено на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь", - говорится в материалах.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро
Вчера, 19:38
Дополнительно единоразовый платеж в пользу Украины был сделан из доходов от замороженных российских активов - на сумму в 3,7 миллиарда евро.
Еще 69,3 миллиарда евро Украина получила от объединения и его членов на военные расходы. Отмечается, что также "миссия ЕС по военной помощи Украине уже обучила 85,2 тысячи украинских солдат".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС хочет перераспределить ресурсы на оружие Украине, заявил Сийярто
Вчера, 16:33
 
