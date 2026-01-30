Рейтинг@Mail.ru
Европа отобрала более 80 процентов от закачанного газа, заявил "Газпром"
18:14 30.01.2026 (обновлено: 19:09 30.01.2026)
Европа отобрала более 80 процентов от закачанного газа, заявил "Газпром"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к отопительному сезону газа, подземные хранилища Нидерландов заполнены на 27,8% – минимум на эту дату за всю историю наблюдений, обратил внимание "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов – 27,8% – минимальный на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ, указали в компании. "Отобрано уже более 81% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении.
Запасы во Франции и Германии также находятся на самых низких уровнях для 28 января, отметил "Газпром".
Компания напомнила, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность.
В "Газпроме" рассказали о снижении уровня газа в европейских хранилищах
6 января, 14:30
