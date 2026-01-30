Рейтинг@Mail.ru
Европа стремится не допустить мирного соглашения по Украине, заявил Грушко
16:39 30.01.2026
Европа стремится не допустить мирного соглашения по Украине, заявил Грушко
Европа стремится не допустить мирного соглашения по Украине, заявил Грушко
Европа стремится не допустить заключения мирного соглашения по Украине, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
Европа стремится не допустить мирного соглашения по Украине, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: Европа стремится не допустить заключения мира по Украине

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Европа стремится не допустить заключения мирного соглашения по Украине, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"Там нет (в Европе - ред.) не только интереса, но сделано все для того, чтобы не допустить заключения мирного соглашения", - сказал Грушко на брифинге в пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, Европе выгодно существование горячей точки на Украине, и европейцы могут чувствовать себя в безопасности от России, в этом и заключается их реальный интерес.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Госдуме назвали декларацию коалиции желающих обнулением переговоров
8 января, 02:17
 
