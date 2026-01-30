Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg назвал Европу олицетворением слабости - РИА Новости, 30.01.2026
10:35 30.01.2026
Bloomberg назвал Европу олицетворением слабости
Европа стала олицетворением слабости, считает колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс. РИА Новости, 30.01.2026
Bloomberg назвал Европу олицетворением слабости

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Европа стала олицетворением слабости, считает колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс.
"Бедная Европа... она стала олицетворением слабости в беспокойное время, которое наступило (в период после холодной войны - ред.)... Европа находится в этом положении в основном из-за своих собственных выборов и неудач", - говорится в материале.
