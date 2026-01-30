В Раде разразился скандал из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские власти рассматривают вариант принудительной эвакуации жителей Киева, но не обладают ресурсами для этого, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок, его слова передает издание "Новости.live".

"Представители власти рассматривают сценарий эвакуации киевлян <…>. Речь идет даже о применении "государственного принуждения", однако государству фактически некуда селить людей", — отметил он.

Парламентарий отметил, что обсуждаются механизмы эвакуации, но при этом сохраняется проблема хищения денег, выделенных на защиту объектов энергетики. Он также добавил, что закупленные средства оказываются неэффективными.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.

По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".