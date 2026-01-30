Рейтинг@Mail.ru
В Раде разразился скандал из-за произошедшего в Киеве
15:49 30.01.2026 (обновлено: 21:28 30.01.2026)
В Раде разразился скандал из-за произошедшего в Киеве
Украинские власти рассматривают вариант принудительной эвакуации жителей Киева, но не обладают ресурсами для этого, заявил депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 30.01.2026
В Раде разразился скандал из-за произошедшего в Киеве

Депутат Евтушок: у власти нет ресурсов для эвакуации Киева

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские власти рассматривают вариант принудительной эвакуации жителей Киева, но не обладают ресурсами для этого, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок, его слова передает издание "Новости.live".
"Представители власти рассматривают сценарий эвакуации киевлян <…>. Речь идет даже о применении "государственного принуждения", однако государству фактически некуда селить людей", — отметил он.
Парламентарий отметил, что обсуждаются механизмы эвакуации, но при этом сохраняется проблема хищения денег, выделенных на защиту объектов энергетики. Он также добавил, что закупленные средства оказываются неэффективными.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, а также энергообъектам, связанным с ним.
