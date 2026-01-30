Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии обрушился с критикой на США из-за Ирана
30.01.2026
Глава МИД Эстонии обрушился с критикой на США из-за Ирана
Глава МИД Эстонии обрушился с критикой на США из-за Ирана - РИА Новости, 30.01.2026
Глава МИД Эстонии обрушился с критикой на США из-за Ирана
Решение ЕС внести иранский КСИР в список террористических организаций стало признанием того, что действий США против Ирана было недостаточно, чтобы принудить... РИА Новости, 30.01.2026
Глава МИД Эстонии обрушился с критикой на США из-за Ирана

Глава МИД Эстонии Цахкны раскритиковал США за недостаточные меры против Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение ЕС внести иранский КСИР в список террористических организаций стало признанием того, что действий США против Ирана было недостаточно, чтобы принудить Тегеран к переговорам для снижения напряженности, сообщает газета Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны.
В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕС решил внести КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ЕС совершает большую стратегическую ошибку, внося КСИР в список террористических организаций, а генштаб вооруженных сил исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
"Это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров", - говорится в сообщении.
"Наконец-то Европа тоже что-то сделала", - добавил министр.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
