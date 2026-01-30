Глава МИД Эстонии обрушился с критикой на США из-за Ирана

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение ЕС внести иранский КСИР в список террористических организаций стало признанием того, что действий США против Ирана было недостаточно, чтобы принудить Тегеран к переговорам для снижения напряженности, сообщает газета Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.