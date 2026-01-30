https://ria.ru/20260130/estonets-2071342835.html
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы - РИА Новости, 30.01.2026
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы
Гдовский райсуд по ходатайству погрануправления ФСБ России по Псковской области заключил под стражу гражданина Эстонии, подозреваемого в незаконном пересечении... РИА Новости, 30.01.2026
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы
Эстонца заключили под стражу за незаконное пересечение госграницы под Псковом