Рейтинг@Mail.ru
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/estonets-2071342835.html
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы - РИА Новости, 30.01.2026
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы
Гдовский райсуд по ходатайству погрануправления ФСБ России по Псковской области заключил под стражу гражданина Эстонии, подозреваемого в незаконном пересечении... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:57:00+03:00
2026-01-30T20:57:00+03:00
происшествия
россия
псков
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260130/sud-2071298521.html
https://ria.ru/20260130/sud-2071333724.html
россия
псков
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, псков, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Псков, Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Под Псковом задержали эстонца по делу о незаконном пересечении госграницы

Эстонца заключили под стражу за незаконное пересечение госграницы под Псковом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Гдовский райсуд по ходатайству погрануправления ФСБ России по Псковской области заключил под стражу гражданина Эстонии, подозреваемого в незаконном пересечении госграницы, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как отмечает ведомство со ссылкой на материалы погрануправления ФСБ по региону, 26 января иностранец, не имея ни действительных документов, ни разрешения на въезд в Россию, "в обход установленных пунктов пропуска через государственную границу РФ совершил незаконное ее пересечение".
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Суд продлил арест фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы
Вчера, 17:00
Гражданин Эстонии был задержан сотрудниками погрануправления и получил статус подозреваемого по уголовному делу о незаконном пересечении госграницы (часть 1 статьи 322 УК РФ).
"Суд заключил подозреваемого под стражу по 27 марта 2026 года", – говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства
Вчера, 19:45
 
ПроисшествияРоссияПсковЭстонияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала