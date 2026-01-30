Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту Эйлата на юге Израиля на фоне наращивания американской военной мощи в регионе, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Эсминец ВМС США недавно пришвартовался в порту Эйлат", - сообщила радиостанция.
В социальных сетях были опубликованы фотографии американского военного корабля в израильскому порту на Красном море.
Радиостанция отмечает со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), что эсминец был пришвартован в порту "в рамках плановой деятельности и как часть сотрудничества между ЦАХАЛ и Вооруженными силами США".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Издание Business Insider сообщало со ссылкой на чиновника Пентагона, что в настоящее время в районе Ближнего Востока находятся 10 кораблей ВМС США: один эсминец в Красном море, два эсминца вблизи Ормузского пролива, три прибрежных боевых корабля в Персидском заливе, авианосная ударная группа (авианосец и три эсминца) в северной части Аравийского моря.