Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту на юге Израиля - РИА Новости, 30.01.2026
12:33 30.01.2026 (обновлено: 13:12 30.01.2026)
Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту на юге Израиля
Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту на юге Израиля - РИА Новости, 30.01.2026
Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту на юге Израиля
Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту Эйлата на юге Израиля на фоне наращивания американской военной мощи в регионе, сообщило израильское армейское... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:33:00+03:00
2026-01-30T13:12:00+03:00
в мире
израиль
военно-морские силы сша
сша
красное море
дональд трамп
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
израиль
сша
красное море
в мире, израиль, военно-морские силы сша, сша, красное море, дональд трамп, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
В мире, Израиль, Военно-морские силы США, США, Красное море, Дональд Трамп, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту на юге Израиля

Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту Эйлата на юге Израиля

© Фото : U.S. NavyРакетный эсминец ВМС США USS Milius
Ракетный эсминец ВМС США USS Milius - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : U.S. Navy
Ракетный эсминец ВМС США USS Milius . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Ракетный эсминец ВМС США пришвартовался в порту Эйлата на юге Израиля на фоне наращивания американской военной мощи в регионе, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Эсминец ВМС США недавно пришвартовался в порту Эйлат", - сообщила радиостанция.
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США перебрасывают в Европу истребители, пишут СМИ
Вчера, 09:20
В социальных сетях были опубликованы фотографии американского военного корабля в израильскому порту на Красном море.
Радиостанция отмечает со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), что эсминец был пришвартован в порту "в рамках плановой деятельности и как часть сотрудничества между ЦАХАЛ и Вооруженными силами США".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Издание Business Insider сообщало со ссылкой на чиновника Пентагона, что в настоящее время в районе Ближнего Востока находятся 10 кораблей ВМС США: один эсминец в Красном море, два эсминца вблизи Ормузского пролива, три прибрежных боевых корабля в Персидском заливе, авианосная ударная группа (авианосец и три эсминца) в северной части Аравийского моря.
Американский самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Британию прибыл "ядерный нюхач" ВВС США, пишут СМИ
Вчера, 10:53
 
В миреИзраильВоенно-морские силы СШАСШАКрасное мореДональд ТрампВооруженные силы СШАМинистерство обороны США
 
 
