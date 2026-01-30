Рейтинг@Mail.ru
19:43 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/es-2071333441.html
ЕС в следующем пакете санкций может ввести ограничения против российских банков и нефтяных компаний, финансовых организаций в других странах, передает агентство
экономика, евросоюз, россия
Экономика, Евросоюз, Россия
ЕС может ввести меры против российских банков и нефтекомпаний, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС в новом пакете санкций может ввести меры против нефтекомпаний РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ЕС в следующем пакете санкций может ввести ограничения против российских банков и нефтяных компаний, финансовых организаций в других странах, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС, как ожидается, предложит дальнейшие меры ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, а также криптовалютных услуг и финансовых организаций в третьих странах", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
Вчера, 19:31
Утверждается, что речь идет об организациях, которые якобы помогают обходить санкции ЕС.
"Предложенный пакет (санкций - ред.) будет предусматривать свежие торговые ограничения на большее число компаний и товаров, которые необходимы России для производства вооружения, а также ограничение импорта ряда российских металлов", - говорится в сообщении агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В ЕС предложили выделить 430 миллиардов евро на оборону
Вчера, 17:34
 
ЭкономикаЕвросоюзРоссия
 
 
