ЕС может ввести меры против российских банков и нефтекомпаний, пишут СМИ
ЕС в следующем пакете санкций может ввести ограничения против российских банков и нефтяных компаний, финансовых организаций в других странах, передает агентство РИА Новости, 30.01.2026
экономика
евросоюз
россия
