МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Евросоюз хочет заменить потолок цен на российскую нефть запретом перевозить нефтепродукты морским путем, пишет Bloomberg.
«
"ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
С февраля объединение снизит потолок цен с 47,6 до 44,1 доллара за баррель.
По данным агентства, европейским компаниям могут запретить предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на нее. Вместе с тем неназванные источники отметили, что некоторые страны уже выступили против этой инициативы.
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Уникальная крепость рубля стала вызовом для России
6 декабря 2025, 08:00