ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

По данным агентства, европейским компаниям могут запретить предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на нее. Вместе с тем неназванные источники отметили, что некоторые страны уже выступили против этой инициативы.