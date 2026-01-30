Рейтинг@Mail.ru
19:31 30.01.2026
ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
Евросоюз хочет заменить потолок цен на российскую нефть запретом перевозить нефтепродукты морским путем, пишет Bloomberg. РИА Новости, 30.01.2026
россия, евросоюз, в мире, киргизия
Россия, Евросоюз, В мире, Киргизия
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Евросоюз хочет заменить потолок цен на российскую нефть запретом перевозить нефтепродукты морским путем, пишет Bloomberg.
«
"ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00

С февраля объединение снизит потолок цен с 47,6 до 44,1 доллара за баррель.

По данным агентства, европейским компаниям могут запретить предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на нее. Вместе с тем неназванные источники отметили, что некоторые страны уже выступили против этой инициативы.
Кроме того, Брюссель в новом пакете может ввести ограничения против российских банков и нефтяных компаний, а также впервые применить механизм противодействия якобы обходу санкций для оборудования, экспортируемого в Киргизию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Уникальная крепость рубля стала вызовом для России
6 декабря 2025, 08:00
 
Россия Евросоюз В мире Киргизия
 
 
