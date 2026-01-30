В ЕС предложили выделить 430 миллиардов евро на оборону

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управляющий директор Европейского стабилизационного механизма (ESM) Пьер Граменья предложил выделить 430 миллиардов евро из кризисного фонда на оборону стран Евросоюза, передает агентство Рейтер.
"Европейский кризисный фонд с экономическим потенциалом более 430 миллиардов евро (514 миллиардов долларов) мог бы предоставлять странам кредиты на оборону", - пишет агентство.
Граменья в интервью Рейтер заявил, что ESM мог бы предоставлять кредиты на оборонные нужды и не требовать взамен жестких экономических реформ. По его словам, такими кредитами могли бы воспользоваться страны с хорошим финансовым положением, но ограниченным бюджетом, в частности, небольшие государства еврозоны.
Как отмечает агентство, для реализации этой инициативы сначала необходимо получить одобрение от 21 страны еврозоны, в том числе "военно-нейтральных" стран, таких как Австрия, Кипр, Мальта или Ирландия. Рейтер подчеркивает, что кредиты могли бы получить только страны еврозоны, поэтому предложение не распространяется на страны, которые не используют евро в качестве валюты, например, Польшу.
