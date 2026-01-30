Рейтинг@Mail.ru
Европа не готова к последствиям мира на Украине, заявил глава МИД Эстонии - РИА Новости, 30.01.2026
10:13 30.01.2026
Европа не готова к последствиям мира на Украине, заявил глава МИД Эстонии
Евросоюз еще не думал комплексно о ситуации после завершения конфликта на Украине, Европа не готова к последствиям его урегулирования, признал глава МИД Эстонии РИА Новости, 30.01.2026
Европа не готова к последствиям мира на Украине, заявил глава МИД Эстонии

Глава МИД Эстонии Цахкна: ЕС еще не думал о ситуации после конфликта на Украине

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз еще не думал комплексно о ситуации после завершения конфликта на Украине, Европа не готова к последствиям его урегулирования, признал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"(ЕС - ред.) систематически не думал о том, что случится, если война закончится", - отметил министр в интервью газете Politico.
По мнению Цахкны, Европа не готова к последствиям мирного урегулирования.
