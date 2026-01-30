https://ria.ru/20260130/es-2071153404.html
Европа не готова к последствиям мира на Украине, заявил глава МИД Эстонии
Евросоюз еще не думал комплексно о ситуации после завершения конфликта на Украине, Европа не готова к последствиям его урегулирования, признал глава МИД Эстонии РИА Новости, 30.01.2026
Европа не готова к последствиям мира на Украине, заявил глава МИД Эстонии
Глава МИД Эстонии Цахкна: ЕС еще не думал о ситуации после конфликта на Украине