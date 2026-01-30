"Стало катастрофой". На Западе забили тревогу из-за шага США по Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украина не получила от США сотни миллионов долларов, обещанных ей еще при администрации Джо Байдена, что вызывает тревогу у западных чиновников, пишет Reuters.

"Украинский представитель заявил, что Украинский представитель заявил, что Киев также осведомлен об этом, но опасается, что поднятие этой темы может вызвать дипломатический резонанс. Президент США Дональд Трамп порой прохладно реагировал на просьбы Украины о помощи", — говорится в публикации.

По данным агентства, произошло это из-за закрытия USAID , после чего помощь Киеву оказалась в "бюрократическом тупике".

В статье также отмечается, что американская сторона ранее опасалась, что финансовая помощь Украине использовалась не по назначению.

"Поддержка администрацией Байдена энергетического сектора Украины стала катастрофой", — приводит агентство слова представителя Административно-бюджетного управления Белого Дома.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).