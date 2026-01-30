https://ria.ru/20260130/elektropoezd-2071238731.html
В Подмосковье электропоезд столкнулся с машиной на переезде
В Подмосковье электропоезд столкнулся с машиной на переезде
Электропоезд столкнулся с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Пушкинском городском округе Подмосковья, один человек пострадал,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:17:00+03:00
происшествия
