В Подмосковье электропоезд столкнулся с машиной на переезде - РИА Новости, 30.01.2026
14:17 30.01.2026 (обновлено: 14:26 30.01.2026)
В Подмосковье электропоезд столкнулся с машиной на переезде
В Подмосковье электропоезд столкнулся с машиной на переезде - РИА Новости, 30.01.2026
В Подмосковье электропоезд столкнулся с машиной на переезде
Электропоезд столкнулся с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Пушкинском городском округе Подмосковья, один человек пострадал,... РИА Новости, 30.01.2026
2026
В Подмосковье электропоезд столкнулся с машиной на переезде

В Подмосковье электропоезд столкнулся с машиной на переезде, 1 человек пострадал

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramПоследствия столкновения электропоезда с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Пушкинском городском округе Подмосковья. 30 января 2026
Последствия столкновения электропоезда с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Пушкинском городском округе Подмосковья. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Последствия столкновения электропоезда с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Пушкинском городском округе Подмосковья. 30 января 2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Электропоезд столкнулся с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Пушкинском городском округе Подмосковья, один человек пострадал, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром на регулируемом железнодорожном переезде "Путилово" в округе Пушкинский произошло столкновение электропоезда КрасноармейскМосква с легковой машиной. Пострадал один человек - водитель автомобиля", - говорится в сообщении.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз
Вчера, 12:31
Последствия происшествия ликвидировали специалисты ПСЧ-328 "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы, Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.
"Специалисты оказали помощь водителю и передали пострадавшего медикам. Автомобиль с железнодорожных путей убрали. Движение поездов на этом участке было полностью восстановлено. Электрички следуют без задержек, по расписанию", - резюмирует "Мособлпожспас".
Поезд Таврия из Санкт-Петербурга в Крым - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Задержанные ночью поезда прибыли в Крым
28 января, 18:32
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасноармейскМоскваМособлпожспас
 
 
