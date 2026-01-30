https://ria.ru/20260130/elbrus-2071210081.html
Директора канатной дороги на Эльбрусе ждет суд после гибели троих человек
Генеральный директор и главный инженер канатной дороги на Эльбрусе предстанут перед судом по делу о делу о гибели трех человек, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.01.2026
эльбрус
россия
