13:08 30.01.2026 (обновлено: 13:50 30.01.2026)
Директора канатной дороги на Эльбрусе ждет суд после гибели троих человек
Генеральный директор и главный инженер канатной дороги на Эльбрусе предстанут перед судом по делу о делу о гибели трех человек, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
эльбрус
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, эльбрус, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Эльбрус, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса
Отряд альпинистов поднимается к одной из вершин Эльбруса. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Генеральный директор и главный инженер канатной дороги на Эльбрусе предстанут перед судом по делу о делу о гибели трех человек, сообщается на сайте СК РФ.
Как отмечает СК, 12 сентября 2025 года из-за ненадлежащего состояния механизмов канатно-кресельной дороги несуще-тяговой канат с пассажирами в креслах упал на скалистую поверхность горы Эльбрус между станциями "Мир" и "Гара-Баши". В результате три человека погибли, еще 11 получили травмы.
По версии следствия, обвиняемые допустили эксплуатацию однокресельной маятниковой канатной дороги, зная, что срок её функционирования истек в июле 2025 года.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "МКД Эльбрус" и главного инженера организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
По данным следствия, дело направлено в суд для рассмотрения.
Региональная прокуратура уточнила, что уголовное дело рассмотрит Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии.
