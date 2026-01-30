Рейтинг@Mail.ru
В российском судостроении начали тестировать экзоскелеты - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ekzoskelet-2071305186.html
В российском судостроении начали тестировать экзоскелеты
В российском судостроении начали тестировать экзоскелеты - РИА Новости, 30.01.2026
В российском судостроении начали тестировать экзоскелеты
Экзоскелеты начали внедрять в российском судостроении, эксперимент по применению таких технических решений уже проводится на заводе ОСК "Янтарь" в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:18:00+03:00
2026-01-30T17:18:00+03:00
безопасность
калининградская область
россия
антон алиханов
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848857397_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_40944345391eaa1190cc4e7809e3c85f.jpg
https://ria.ru/20260129/tesla-2070890259.html
https://ria.ru/20260123/robot-2069972433.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848857397_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_e5328d78be2d213322a9258269d2ba89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, калининградская область, россия, антон алиханов, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Безопасность, Калининградская область, Россия, Антон Алиханов, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В российском судостроении начали тестировать экзоскелеты

Плотнова: в российском судостроении начали тестировать экзоскелеты

© Фото : пресс-служба ДИППЭкзоскелет руки
Экзоскелет руки - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Экзоскелет руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 30 янв – РИА Новости. Экзоскелеты начали внедрять в российском судостроении, эксперимент по применению таких технических решений уже проводится на заводе ОСК "Янтарь" в Калининградской области, рассказала РИА Новости советник гендиректора предприятия Анна Плотнова.
"Сейчас у нас на тестировании три модели ("Легкая рука", "Базовый" и "Сила"), каждая из которых помогает решать производственные задачи… На сегодняшний день мы получили положительные отзывы от рабочих, продолжаем работу в режиме апробации. Для судостроения это важное направление, позволяющее повысить эффективность рабочего и предотвратить риски профессиональных заболеваний… В ближайшее время планируется завершить первую фазу испытаний. После этого будет собран детальный отзыв от самих рабочих по соответствиям заявленных характеристик", - сказала Плотнова.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов
29 января, 04:02
Она добавила, что с производителем будут решаться вопросы о допуске внедрения экзоскелетов в сложные производственные процессы.
По словам Плотновой, экзоскелет модели "Легкая рука" предназначена для выполнения операций в неудобном положении. Экзоскелет снижает нагрузку до 30%. Благодаря этому рабочий меньше устаёт, реже делает вынужденные перерывы на отдых.
Второй моделью экзоскелета является "Базовый". По сути, это поддерживающий корсет для позвоночника.
"Его мы тестируем в механообрабатывающем цехе, где станочники выполняют работу стоя. Хотя физическая нагрузка здесь относительно небольшая, постоянное статическое положение сильно нагружает спину. Экзоскелет помогает сохранять правильную осанку, снижает утомляемость, позволяя дольше сохранять высокую концентрацию внимания - ключевой фактор качества токарных и фрезерных работ", - пояснила Плотнова.
Третья модель - "Сила" - решает задачу безопасного подъема и переноса грузов на вспомогательном производстве. За счет конструктивных особенностей нагрузка равномерно распределяется на организм.
В пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках двухдневной поездки в Калининградскую область посетил завод ОСК "Янтарь". Министру представили элементы цифровизации производства и продемонстрировали пилотный проект "Экзоскелет".
Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Китайская компания испытала робота-собаку в 30-градусный мороз
23 января, 19:47
 
БезопасностьКалининградская областьРоссияАнтон АлихановОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала