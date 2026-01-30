Эксперт оценил военные расходы Польши

ВАРШАВА, 30 янв - РИА Новости. Военные расходы Польши не соответствуют ее финансовым возможностям, в том числе параметрам утвержденного военного бюджета, заявил РИА Новости польский военный эксперт Дариуш Микульский.

« "Стремительный рост военных расходов Польши в последние годы вызывает все больше вопросов о соразмерности и финансовой устойчивости такой политики. В 2024 году оборонный бюджет страны составил порядка 158-160 миллиардов злотых (44,5-45,1 миллиарда долларов), а в 2025 году он был увеличен примерно до 186 миллиардов злотых (52,4 миллиардов долларов), что соответствует около 4,7 % ВВП - одному из самых высоких показателей среди стран НАТО ", - сказал собеседник агентства.

В то же время объем заключаемых оружейных контрактов, по его словам, фактически сопоставим, а иногда и превышает годовые бюджетные показатели.

« "Только в 2024 году Польша подписала контрактов на поставку вооружений примерно на 162 миллиарда злотых (45,6 миллиарда долларов). Среди крупнейших сделок - закупка 96 вертолетов AH‑64E Apache примерно на 40 миллиардов злотых (11,3 миллиарда долларов), системы ПВО (включая элементы IBCS) примерно на десять миллиардов злотых (2,8 миллиарда долларов), аэростатные системы наблюдения - около четырех миллиардов злотых (1,1 миллиарда долларов), беспилотники MQ‑9B - около 1,2 миллиарда злотых (0,34 миллиарда долларов)", - напомнил эксперт.

Тенденция в 2025 году сохранилась, отметил он. В частности, были заключены контракт на радиолокационные системы стоимостью около 5,8 миллиарда злотых (1,6 миллиарда долларов), соглашение по подводным лодкам на сумму порядка десяти миллиардов злотых ( 2,8 миллиарда долларов), а отдельные авиационные и ракетные программы оцениваются в десятки миллиардов злотых. Часть соглашений носит многолетний характер и предполагает выплаты в течение длительного периода.

Микульский указал, что механизмы финансирования закупок вооружения часто непрозрачны и увеличивают долговые обязательства государства.

« "Проблема заключается в том, что значительная часть закупок финансируется не только в рамках текущего бюджета, но и через специальные фонды и долговые механизмы. Формально годовой бюджет может выглядеть сбалансированным, однако реальные финансовые обязательства государства растягиваются на десятилетия вперед", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что расходы на вооружение не заканчиваются в момент его приобретения.

« "Первоначальная стоимость контракта - это лишь часть общей стоимости владения: обслуживание техники, модернизация, обучение персонала и инфраструктура могут добавить миллиарды злотых к уже заявленным суммам", - отметил он.

По мнению Микульского, при нынешних темпах вооружения Польше придется либо увеличивать государственный долг, либо сокращать расходы в других сферах.

« "Если ежегодные обязательства по новым контрактам приближаются к 160-180 миллиардов злотых (45,1-50,7 миллиарда долларов), а оборонный бюджет держится на уровне 186 миллиардов злотых (52,4 миллиарда долларов), это означает крайне высокую концентрацию государственных ресурсов в военной сфере. В условиях возможного замедления экономики обслуживание таких обязательств может потребовать либо увеличения государственного долга, либо перераспределения средств из других сфер", - сказал он.