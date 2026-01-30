Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил военные расходы Польши - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ekspert-2071325250.html
Эксперт оценил военные расходы Польши
Эксперт оценил военные расходы Польши - РИА Новости, 30.01.2026
Эксперт оценил военные расходы Польши
Военные расходы Польши не соответствуют ее финансовым возможностям, в том числе параметрам утвержденного военного бюджета, заявил РИА Новости польский военный... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:48:00+03:00
2026-01-30T18:48:00+03:00
в мире
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
https://ria.ru/20260102/ssha-2066103655.html
https://ria.ru/20260130/es-2071307421.html
https://ria.ru/20250827/rashody-2037810977.html
https://ria.ru/20260129/es-2070823454.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, нато
В мире, Польша, НАТО
Эксперт оценил военные расходы Польши

Микульский: военные расходы Польши не соответствуют ее оборонному бюджету

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 30 янв - РИА Новости. Военные расходы Польши не соответствуют ее финансовым возможностям, в том числе параметрам утвержденного военного бюджета, заявил РИА Новости польский военный эксперт Дариуш Микульский.
«
"Стремительный рост военных расходов Польши в последние годы вызывает все больше вопросов о соразмерности и финансовой устойчивости такой политики. В 2024 году оборонный бюджет страны составил порядка 158-160 миллиардов злотых (44,5-45,1 миллиарда долларов), а в 2025 году он был увеличен примерно до 186 миллиардов злотых (52,4 миллиардов долларов), что соответствует около 4,7 % ВВП - одному из самых высоких показателей среди стран НАТО", - сказал собеседник агентства.
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
США вложат 500 миллионов долларов в развитие военных баз в Польше
2 января, 19:59
В то же время объем заключаемых оружейных контрактов, по его словам, фактически сопоставим, а иногда и превышает годовые бюджетные показатели.
«
"Только в 2024 году Польша подписала контрактов на поставку вооружений примерно на 162 миллиарда злотых (45,6 миллиарда долларов). Среди крупнейших сделок - закупка 96 вертолетов AH‑64E Apache примерно на 40 миллиардов злотых (11,3 миллиарда долларов), системы ПВО (включая элементы IBCS) примерно на десять миллиардов злотых (2,8 миллиарда долларов), аэростатные системы наблюдения - около четырех миллиардов злотых (1,1 миллиарда долларов), беспилотники MQ‑9B - около 1,2 миллиарда злотых (0,34 миллиарда долларов)", - напомнил эксперт.
Тенденция в 2025 году сохранилась, отметил он. В частности, были заключены контракт на радиолокационные системы стоимостью около 5,8 миллиарда злотых (1,6 миллиарда долларов), соглашение по подводным лодкам на сумму порядка десяти миллиардов злотых ( 2,8 миллиарда долларов), а отдельные авиационные и ракетные программы оцениваются в десятки миллиардов злотых. Часть соглашений носит многолетний характер и предполагает выплаты в течение длительного периода.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В ЕС предложили выделить 430 миллиардов евро на оборону
Вчера, 17:34
Микульский указал, что механизмы финансирования закупок вооружения часто непрозрачны и увеличивают долговые обязательства государства.
«
"Проблема заключается в том, что значительная часть закупок финансируется не только в рамках текущего бюджета, но и через специальные фонды и долговые механизмы. Формально годовой бюджет может выглядеть сбалансированным, однако реальные финансовые обязательства государства растягиваются на десятилетия вперед", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что расходы на вооружение не заканчиваются в момент его приобретения.
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Туск оценил военные расходы Польши в 2026 году
27 августа 2025, 11:10
«
"Первоначальная стоимость контракта - это лишь часть общей стоимости владения: обслуживание техники, модернизация, обучение персонала и инфраструктура могут добавить миллиарды злотых к уже заявленным суммам", - отметил он.
По мнению Микульского, при нынешних темпах вооружения Польше придется либо увеличивать государственный долг, либо сокращать расходы в других сферах.
«
"Если ежегодные обязательства по новым контрактам приближаются к 160-180 миллиардов злотых (45,1-50,7 миллиарда долларов), а оборонный бюджет держится на уровне 186 миллиардов злотых (52,4 миллиарда долларов), это означает крайне высокую концентрацию государственных ресурсов в военной сфере. В условиях возможного замедления экономики обслуживание таких обязательств может потребовать либо увеличения государственного долга, либо перераспределения средств из других сфер", - сказал он.
«
"Таким образом, сегодняшние решения формируют долгосрочную финансовую нагрузку. Выплаты по многомиллиардным контрактам, проценты по займам и расходы на эксплуатацию техники будут осуществляться не один год, а десятилетиями. Это означает, что будущие поколения налогоплательщиков фактически берут на себя обязательства по финансированию текущего оборонного ускорения", - заключил эксперт.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Нужно сделать это быстро". В ЕС назвали точную дату начала войны с Россией
29 января, 08:00
 
В миреПольшаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала