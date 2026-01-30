Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что выгодно строить в Арктике - РИА Новости, 30.01.2026
04:58 30.01.2026
Эксперт рассказал, что выгодно строить в Арктике
Востребованность центров обработки данных (ЦОД) в России очень высока, строить их необходимо в Арктике, где для этого есть все условия, поделился мнением с РИА... РИА Новости, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Вид на скалу Рубини на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Вид на скалу Рубини на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МУРМАНСК, 30 янв – РИА Новости. Востребованность центров обработки данных (ЦОД) в России очень высока, строить их необходимо в Арктике, где для этого есть все условия, поделился мнением с РИА Новости координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
"ЦОДы требуют огромного количества энергии, для их охлаждения, например, в США, используются атомные электростанции. С этой точки зрения выгодно строить центры в Арктике, и в этом наше преимущество. Необходимо строить ЦОДы вдоль Северного морского пути и пригласить страны БРИКС", - отметил Воротников.
По его словам, в России полтора процента ЦОДов от мирового уровня, что тормозит развитие искусственного интеллекта. По мнению эксперта, эту работу необходимо активизировать, ведь в этом плане Россия проигрывает другим странам, в том числе США и Китаю.
