Эксперт рассказал, что выгодно строить в Арктике

МУРМАНСК, 30 янв – РИА Новости. Востребованность центров обработки данных (ЦОД) в России очень высока, строить их необходимо в Арктике, где для этого есть все условия, поделился мнением с РИА Новости координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.