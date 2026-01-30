Рейтинг@Mail.ru
Орешкин заявил о росте роли глобального Юга в мировой экономике - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ekonomika-2071201124.html
Орешкин заявил о росте роли глобального Юга в мировой экономике
Орешкин заявил о росте роли глобального Юга в мировой экономике - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин заявил о росте роли глобального Юга в мировой экономике
Страны глобального Юга играют в мировой экономике все большую роль, а торговля товарами и услугами между ними серьезно растет, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:49:00+03:00
2026-01-30T12:49:00+03:00
россия
максим орешкин
брикс
g7
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071188570_0:81:3215:1889_1920x0_80_0_0_6d12f86e4a7ef772f067faf57ab37a03.jpg
https://ria.ru/20260130/g7-2071185657.html
https://ria.ru/20260105/itogi-2066360637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071188570_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_94c00a010e0cee573188305b475f1387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим орешкин, брикс, g7, экономика
Россия, Максим Орешкин, БРИКС, G7, Экономика
Орешкин заявил о росте роли глобального Юга в мировой экономике

Орешкин: страны глобального Юга играют всё большую роль в мировой экономике

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны глобального Юга играют в мировой экономике все большую роль, а торговля товарами и услугами между ними серьезно растет, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Выступая на открытии Январских экспертных диалогов, Орешкин рассказал, что доля стран G7 в мировой экономике к 2025 году опустилась до 28%, в то время как доля стран БРИКС увеличилась практически до 40%.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Орешкин предсказал, как опустится доля G7 в мировой экономике
Вчера, 11:57
"Это на самом деле кардинальное изменение ландшафта. Но речь идет, конечно же, не только о ВВП, речь идет и о многих других показателях, например, показателе мировой торговли. Это на самом деле кардинальное системное изменение. Мы видим, что если в 90-е годы торговля в основном велась и основные потоки были между странами глобального Севера, то теперь страны глобального Юга играют все более и более значимую роль", - указал Орешкин.
Он подчеркнул, что значительно растет экономическая связанность между странами глобального Юга.
"Страны БРИКС начинают торговать друг с другом, не используя какие-либо третьи страны", - добавил Орешкин.
Он также обратил внимание, что с точки зрения роли в технологическом развитии страны БРИКС тоже начинают серьезно подниматься в глобальных рейтингах.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Геополитическая история: с чем Россия вошла в 2026 год
5 января, 08:00
 
РоссияМаксим ОрешкинБРИКСG7Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала