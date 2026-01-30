Орешкин заявил о росте роли глобального Юга в мировой экономике

"Это на самом деле кардинальное изменение ландшафта. Но речь идет, конечно же, не только о ВВП, речь идет и о многих других показателях, например, показателе мировой торговли. Это на самом деле кардинальное системное изменение. Мы видим, что если в 90-е годы торговля в основном велась и основные потоки были между странами глобального Севера, то теперь страны глобального Юга играют все более и более значимую роль", - указал Орешкин.