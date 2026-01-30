https://ria.ru/20260130/ekonomika-2071201124.html
Орешкин заявил о росте роли глобального Юга в мировой экономике
Орешкин заявил о росте роли глобального Юга в мировой экономике
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны глобального Юга играют в мировой экономике все большую роль, а торговля товарами и услугами между ними серьезно растет, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
Выступая на открытии Январских экспертных диалогов, Орешкин
рассказал, что доля стран G7
в мировой экономике к 2025 году опустилась до 28%, в то время как доля стран БРИКС
увеличилась практически до 40%.
"Это на самом деле кардинальное изменение ландшафта. Но речь идет, конечно же, не только о ВВП, речь идет и о многих других показателях, например, показателе мировой торговли. Это на самом деле кардинальное системное изменение. Мы видим, что если в 90-е годы торговля в основном велась и основные потоки были между странами глобального Севера, то теперь страны глобального Юга играют все более и более значимую роль", - указал Орешкин.
Он подчеркнул, что значительно растет экономическая связанность между странами глобального Юга.
"Страны БРИКС начинают торговать друг с другом, не используя какие-либо третьи страны", - добавил Орешкин.
Он также обратил внимание, что с точки зрения роли в технологическом развитии страны БРИКС тоже начинают серьезно подниматься в глобальных рейтингах.