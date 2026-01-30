Подделка российской продукции говорит о том, что ее уважают, заявил Титов

ООН, 30 янв – РИА Новости. Подделка российской продукции в других странах говорит о том, что ее уважают и она пользуется спросом, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.