Рейтинг@Mail.ru
Подделка российской продукции говорит о том, что ее уважают, заявил Титов - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ekonomika-2071120797.html
Подделка российской продукции говорит о том, что ее уважают, заявил Титов
Подделка российской продукции говорит о том, что ее уважают, заявил Титов - РИА Новости, 30.01.2026
Подделка российской продукции говорит о том, что ее уважают, заявил Титов
Подделка российской продукции в других странах говорит о том, что ее уважают и она пользуется спросом, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:02:00+03:00
2026-01-30T04:02:00+03:00
россия
китай
борис титов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039575267_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_aca4e96ec0d4a3d7a94ab2e92735a550.jpg
https://ria.ru/20251205/odezhda-2060175058.html
https://ria.ru/20250716/vino-2029359193.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039575267_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_c6f8543c9d4cc182ab666f7b0135be18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, борис титов, экономика
Россия, Китай, Борис Титов, Экономика
Подделка российской продукции говорит о том, что ее уважают, заявил Титов

Титов: подделка российской продукции говорит о том, что она пользуется спросом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 30 янв – РИА Новости. Подделка российской продукции в других странах говорит о том, что ее уважают и она пользуется спросом, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Если подделывают, значит, уважают, потому что подделывать всякую ерунду нет смысла, только то, что пользуется спросом. Есть много способов уменьшить объемы подделок, но полностью ликвидировать это практически нереально, если это такой криминальный бизнес", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Aurus - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Aurus назвал одежду на маркетплейсах под его брендом подделкой
5 декабря 2025, 17:52
При этом он отметил, что бороться с подделками тоже нужно осторожно.
"Вопрос в том, что здесь очень тонкий мотив отношения с потребителем, потому что если слишком громко кричать, что мы боремся с контрафактом, то люди станут такими осторожными, что даже перестанут покупать реальный товар. Кстати, во многом это почувствовали уже в Китае. Поэтому здесь надо выбирать очень правильные инструменты для того, чтобы снижать давление со стороны контрафактной продукции", – констатировал Титов.
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
16 июля 2025, 03:39
 
РоссияКитайБорис ТитовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала