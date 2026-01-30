Учительницу, впавшую в кому в Египте, доставили в Казань

КАЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Учительница из Татарстана Ольга Гардиханова, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, доставлена в Республиканскую клиническую больницу в Казани, сообщил представитель минздрава республики.

"Пациентка из Египта сегодня была доставлена в Республиканскую клиническую больницу минздрава Татарстана. Находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжелое, стабильное", - сказал представитель минздрава журналистам.

По его словам, к лечению привлечены ведущие специалисты республики, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сын женщины Руслан Гардиханов рассказал РИА Новости, что его мать впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх 4 января. В аэропорту женщина почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, реанимировали. После томографии в больнице врачи сообщили, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние.

По его словам, все это время женщина находилась в коме в реанимации международной больницы Шарм-эш-Шейха. 12 января египетские медики провели операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление.