Учительницу, впавшую в кому в Египте, доставили в Казань
Учительницу, впавшую в кому в Египте, доставили в Казань - РИА Новости, 30.01.2026
Учительницу, впавшую в кому в Египте, доставили в Казань
Учительница из Татарстана Ольга Гардиханова, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, доставлена в Республиканскую клиническую больницу в... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
египет
шарм-эш-шейх
казань
Происшествия, Египет, Шарм-эш-Шейх, Казань
Впавшую в кому в Египте из-за инсульта учительницу доставили в Казань
КАЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Учительница из Татарстана Ольга Гардиханова, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, доставлена в Республиканскую клиническую больницу в Казани, сообщил представитель минздрава республики.
"Пациентка из Египта
сегодня была доставлена в Республиканскую клиническую больницу минздрава Татарстана. Находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжелое, стабильное", - сказал представитель минздрава журналистам.
По его словам, к лечению привлечены ведущие специалисты республики, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сын женщины Руслан Гардиханов рассказал РИА Новости, что его мать впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх
4 января. В аэропорту женщина почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, реанимировали. После томографии в больнице врачи сообщили, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние.
По его словам, все это время женщина находилась в коме в реанимации международной больницы Шарм-эш-Шейха. 12 января египетские медики провели операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление.
Гардиханов отмечал, что семья начала сбор средств на лечение и ее транспортировку домой. Одна из частных компаний запросила за транспортировку 13,5 миллиона рублей. Минздрав Татарстана, куда обратился за помощью молодой человек, направила заявку в центр медицины катастроф, который занимается эвакуацией российских граждан в подобных случаях.