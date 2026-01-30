Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Пропавшие в Египте и впоследствии найденные россияне сейчас находятся в Стамбуле, чтобы потом улететь домой, сообщил РИА Новости отец одного из туристов Павел Ревенко.

"Секретарь российской дипмиссии в Египте Александр Аргентов связался с МВД Египта. Стало точно известно, что они живы и задержаны. После этого полиция их быстро привезла в аэропорт, а не в посольство, как положено", – рассказал собеседник агентства.

"Они купили билеты за свои деньги и улетели в Стамбул , это ближайший рейс, откуда быстро можно улететь в Россию . Говорил с сыном, уже в Стамбуле приземлились. Он говорит, что не понимает, за что задержали, и обвинений никаких выдвинуто не было. Чувствуют все трое себя не очень, не спали нормально с момента задержания. А сейчас спят", – продолжил Павел.

Ранее Ревенко рассказал РИА Новости, что его сын Владислав и Никита Таланов прилетели из Екатеринбурга Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней, но связь с ними пропала и они не явились на обратный рейс.

По данным источника РИА Новости, пропавшие в Египте российские туристы - Ревенко, Таланов и Александр Костенко - вышли в понедельник из отеля в Каире и не вернулись в него.

В четверг посольство РФ в Каире сообщило, что трое российских туристов, считавшихся пропавшими в Египте, находятся в местной полиции, обстоятельства случившегося выяснялись.