Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста
Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста
2026-01-30T11:10:00+03:00
Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Пропавшие в Египте и впоследствии найденные россияне сейчас находятся в Стамбуле, чтобы потом улететь домой, сообщил РИА Новости отец одного из туристов Павел Ревенко.
"Секретарь российской дипмиссии в Египте
Александр Аргентов связался с МВД Египта. Стало точно известно, что они живы и задержаны. После этого полиция их быстро привезла в аэропорт, а не в посольство, как положено", – рассказал собеседник агентства.
"Они купили билеты за свои деньги и улетели в Стамбул
, это ближайший рейс, откуда быстро можно улететь в Россию
. Говорил с сыном, уже в Стамбуле приземлились. Он говорит, что не понимает, за что задержали, и обвинений никаких выдвинуто не было. Чувствуют все трое себя не очень, не спали нормально с момента задержания. А сейчас спят", – продолжил Павел.
Ранее Ревенко рассказал РИА Новости, что его сын Владислав и Никита Таланов прилетели из Екатеринбурга
в Шарм-эш-Шейх
21 января и должны были вернуться спустя шесть дней, но связь с ними пропала и они не явились на обратный рейс.
По данным источника РИА Новости, пропавшие в Египте российские туристы - Ревенко, Таланов и Александр Костенко
- вышли в понедельник из отеля в Каире
и не вернулись в него.
В четверг посольство РФ в Каире сообщило, что трое российских туристов, считавшихся пропавшими в Египте, находятся в местной полиции, обстоятельства случившегося выяснялись.
Ревенко поблагодарил "неравнодушных людей, что помогли словом и делом": Аргентова, МИД России и журналистов, особенно корреспондента РИА Новости Рустама Имаева.