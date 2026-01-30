Рейтинг@Mail.ru
Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста - РИА Новости, 30.01.2026
11:10 30.01.2026
Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста
Пропавшие в Египте россияне возвращаются домой, сообщил отец туриста

РИА Новости: пропавшие в Египте россияне возвращаются домой через Стамбул

© iStock.com / bryttaПляж в Шарм-эш-Шейхе
Пляж в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© iStock.com / brytta
Пляж в Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Пропавшие в Египте и впоследствии найденные россияне сейчас находятся в Стамбуле, чтобы потом улететь домой, сообщил РИА Новости отец одного из туристов Павел Ревенко.
"Секретарь российской дипмиссии в Египте Александр Аргентов связался с МВД Египта. Стало точно известно, что они живы и задержаны. После этого полиция их быстро привезла в аэропорт, а не в посольство, как положено", – рассказал собеседник агентства.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Новый поворот в деле Усольцевых: сын сделал неожиданное заявление
29 января, 18:52
"Они купили билеты за свои деньги и улетели в Стамбул, это ближайший рейс, откуда быстро можно улететь в Россию. Говорил с сыном, уже в Стамбуле приземлились. Он говорит, что не понимает, за что задержали, и обвинений никаких выдвинуто не было. Чувствуют все трое себя не очень, не спали нормально с момента задержания. А сейчас спят", – продолжил Павел.
Ранее Ревенко рассказал РИА Новости, что его сын Владислав и Никита Таланов прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней, но связь с ними пропала и они не явились на обратный рейс.
По данным источника РИА Новости, пропавшие в Египте российские туристы - Ревенко, Таланов и Александр Костенко - вышли в понедельник из отеля в Каире и не вернулись в него.
В четверг посольство РФ в Каире сообщило, что трое российских туристов, считавшихся пропавшими в Египте, находятся в местной полиции, обстоятельства случившегося выяснялись.
Ревенко поблагодарил "неравнодушных людей, что помогли словом и делом": Аргентова, МИД России и журналистов, особенно корреспондента РИА Новости Рустама Имаева.
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
На Байкале опрокинулась машина с туристами
28 января, 08:29
 
В миреЕгипетСтамбулРоссияАлександр КостенкоПроисшествия
 
 
