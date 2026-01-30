https://ria.ru/20260130/efimov-2071267274.html
Ефимов: в Щербинке построят школу по инвестпрограмме
Ефимов: в Щербинке построят школу по инвестпрограмме - РИА Новости, 30.01.2026
Ефимов: в Щербинке построят школу по инвестпрограмме
Школу на 18 тысяч квадратных метров планируется построить в Щербинке в ходе Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной... РИА Новости, 30.01.2026
москва
Ефимов: в Щербинке построят школу в рамках инвестпрограммы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Школу на 18 тысяч квадратных метров планируется построить в Щербинке в ходе Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что уже утвержден проект планировки территории для участка в 12 гектаров.
"Здесь планируется построить школу для тысячи учеников. Все работы пройдут в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Нежилая наземная площадь здания превысит 18 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что школу, которая обеспечит создание свыше 100 рабочих мест, возведут на Железнодорожной улице. Сам участок будет застроен в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Оператор КРТ – подведомственное столичному департаменту гражданского строительства АНО "Развитие социальной инфраструктуры", добавляется в сообщении.
