Ефимов: в Щербинке построят школу по инвестпрограмме
15:14 30.01.2026
Ефимов: в Щербинке построят школу по инвестпрограмме
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Ефимов: в Щербинке построят школу по инвестпрограмме

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Школу на 18 тысяч квадратных метров планируется построить в Щербинке в ходе Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что уже утвержден проект планировки территории для участка в 12 гектаров.
"Здесь планируется построить школу для тысячи учеников. Все работы пройдут в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Нежилая наземная площадь здания превысит 18 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что школу, которая обеспечит создание свыше 100 рабочих мест, возведут на Железнодорожной улице. Сам участок будет застроен в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Оператор КРТ – подведомственное столичному департаменту гражданского строительства АНО "Развитие социальной инфраструктуры", добавляется в сообщении.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы № 218.
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты
