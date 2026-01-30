https://ria.ru/20260130/efimov-2071178714.html
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты - РИА Новости, 30.01.2026
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты
Производственные и деловые объекты возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Чертаново Центральное в Москве, сообщил заммэра столицы РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:06:00+03:00
2026-01-30T15:06:00+03:00
2026-01-30T15:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
https://ria.ru/20260129/efimov-2070877153.html
https://ria.ru/20260129/efimov-2070929675.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты по КРТ
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Производственные и деловые объекты возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Чертаново Центральное в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что соответствующий проект решения о КРТ уже опубликован. Реорганизовать планируется свыше 10 гектаров вблизи железнодорожных путей Павелецкого направления МЖД.
"Там построят современные производства и объекты общественно-делового назначения общей площадью 165 тысяч квадратных метров. Большая часть застройки придется на промышленный парк. Инвестиции в проект оцениваются в 32,75 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить около 1,2 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра добавил, что благодаря проекту в районе появится свыше 3 тысяч рабочих мест.
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ, в ходе которых реорганизуют территории общей площадью около 4,5 тысячи гектаров.