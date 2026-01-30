заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Производственные и деловые объекты возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Чертаново Центральное в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что соответствующий проект решения о КРТ уже опубликован. Реорганизовать планируется свыше 10 гектаров вблизи железнодорожных путей Павелецкого направления МЖД.

"Там построят современные производства и объекты общественно-делового назначения общей площадью 165 тысяч квадратных метров. Большая часть застройки придется на промышленный парк. Инвестиции в проект оцениваются в 32,75 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить около 1,2 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Заммэра добавил, что благодаря проекту в районе появится свыше 3 тысяч рабочих мест.