Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты - РИА Новости, 30.01.2026
15:06 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/efimov-2071178714.html
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты - РИА Новости, 30.01.2026
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты
Производственные и деловые объекты возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Чертаново Центральное в Москве, сообщил заммэра столицы РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:06:00+03:00
2026-01-30T15:06:00+03:00
Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты

Ефимов: в Центральном Чертанове возведут промышленные и деловые объекты по КРТ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Производственные и деловые объекты возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Чертаново Центральное в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что соответствующий проект решения о КРТ уже опубликован. Реорганизовать планируется свыше 10 гектаров вблизи железнодорожных путей Павелецкого направления МЖД.
"Там построят современные производства и объекты общественно-делового назначения общей площадью 165 тысяч квадратных метров. Большая часть застройки придется на промышленный парк. Инвестиции в проект оцениваются в 32,75 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить около 1,2 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра добавил, что благодаря проекту в районе появится свыше 3 тысяч рабочих мест.
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ, в ходе которых реорганизуют территории общей площадью около 4,5 тысячи гектаров.
