В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки - 30.01.2026
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки
Женщина и ребенок погибли в ДТП на дороге в Перми, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 30.01.2026
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки
