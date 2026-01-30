Рейтинг@Mail.ru
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки
23:13 30.01.2026
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки - РИА Новости, 30.01.2026
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки
Женщина и ребенок погибли в ДТП на дороге в Перми, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 30.01.2026
2026
В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, ставя знак аварийной остановки

В Перми женщина с ребенком погибли в ДТП, устанавливая знак аварийной остановки

ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в ДТП на дороге в Перми, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на улице Восточный обход в Перми Renault Duster влетел в отбойник. По предварительной информации, это случилось, так как водитель иномарки не справился с управлением. После удара об ограждение машину отбросило на находившихся на дороге женщину и подростка.
"В результате ДТП женщина и подросток скончались на месте. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что погибшие были участниками другой автоаварии. Они вышли из машины, намереваясь выставить знак аварийной остановки.
Последствия столкновения санитарного и легкового автомобилей в Пермском крае, 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем
