"Огромная ошибка". В США сделали необычное заявление о России - РИА Новости, 30.01.2026
20:43 30.01.2026
"Огромная ошибка". В США сделали необычное заявление о России
"Огромная ошибка". В США сделали необычное заявление о России
Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут отговаривать его от подписания договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией из-за...
2026-01-30T20:43:00+03:00
2026-01-30T20:43:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
сша
россия
украина
2026
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
"Огромная ошибка". В США сделали необычное заявление о России

TAC: сохранение ядерного равновесия с Россией принесет колоссальную выгоду США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут отговаривать его от подписания договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией из-за конфликта на Украине, пишет The American Conservative.
"Это было бы вполне понятно, но это огромная ошибка. Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединенных Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов", — говорится в публикации.
Новый выпад НАТО в адрес России вызвал ярость на Западе
Вчера, 19:24
Отмечается, что сохранение существующего ядерного равновесия с Россией станет шагом, который принесет колоссальную выгоду США в области безопасности и экономики.
Как подчеркнуло издание, подписание такого договора согласуется с идеей Трампа "Америка превыше всего".
Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идей. Однако в январе в интервью газете New York Times он прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришел на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
"Стало катастрофой". На Западе забили тревогу из-за шага США по Украине
Вчера, 16:35
