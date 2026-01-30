"Огромная ошибка". В США сделали необычное заявление о России

Отмечается, что сохранение существующего ядерного равновесия с Россией станет шагом, который принесет колоссальную выгоду США в области безопасности и экономики.

Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.