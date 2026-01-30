https://ria.ru/20260130/donbass-2071175544.html
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года - РИА Новости, 30.01.2026
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года
Более 40 тысяч мирных жителей в Донбассе пострадали от атак ВСУ с 2014 года, около 12,3 тысяч из них погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 30.01.2026
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года
Около 12,3 тысяч жителей Донбасса погибли при атаках ВСУ с 2014 года