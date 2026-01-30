Рейтинг@Mail.ru
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/donbass-2071175544.html
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года - РИА Новости, 30.01.2026
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года
Более 40 тысяч мирных жителей в Донбассе пострадали от атак ВСУ с 2014 года, около 12,3 тысяч из них погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:29:00+03:00
2026-01-30T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
киев
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, киев, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Киев, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года

Около 12,3 тысяч жителей Донбасса погибли при атаках ВСУ с 2014 года

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагменты снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 40 тысяч мирных жителей в Донбассе пострадали от атак ВСУ с 2014 года, около 12,3 тысяч из них погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Всего же с начала Киевом военной операции против жителей Донбасса, так называемой "Антитеррористической операции", с 2014 года, переросшей в полномасштабный военный конфликт высокой интенсивности, число пострадавших со стороны республик Донбасса и России по вине киевского режима уже превысило 40 тысяч человек, точнее - не менее 40 230 мирных жителей, из которых погибли, в соответствии с верифицированными данными - 12 381 мирный житель", - сказал Мирошник, выступая с итоговым докладом по преступлениям киевского режима в 2025 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияКиевРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала