Более 40 тысяч жителей Донбасса пострадали от атак ВСУ с 2014 года

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 40 тысяч мирных жителей в Донбассе пострадали от атак ВСУ с 2014 года, около 12,3 тысяч из них погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.