Эксперт рассказал о причинах падения курса доллара - РИА Новости, 30.01.2026
11:47 30.01.2026
Эксперт рассказал о причинах падения курса доллара
Эксперт рассказал о причинах падения курса доллара
2026-01-30T11:47:00+03:00
2026-01-30T11:47:00+03:00
экономика
сша
в мире
доллар
сша
экономика, сша, в мире, доллар
Экономика, США, В мире, Доллар
Эксперт рассказал о причинах падения курса доллара

Хазанов: курс доллара находится на минимуме из-за проблем экономики США

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курс доллара находится на минимуме из-за проблем американской экономики, которые не решаются властями, такое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Курс доллара находится на минимуме из-за утраты к нему доверия и неэффективной политики властей США, не решающей многочисленные проблемы американской экономики, включая огромный долг, способный похоронить ее в любой момент и вызвать беспрецедентный глобальный финансовый кризис", - отметил он.
Торгующие долларом трейдеры делают максимальную с 2011 года ставку на более сильное падение доллара на фоне нестабильной политической обстановки в США, сообщило на этой неделе агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные.
Девушка держит в руках купюру номиналом в сто дирхам - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россиянам объяснили, для кого предназначен "новый доллар"
Вчера, 02:10
 
ЭкономикаСШАВ миреДоллар
 
 
