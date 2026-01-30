Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар”

Поэтому в качестве инструмента валютного инвестирования дирхам не очень подойдет. Его сложно быстро продать, а разница между покупкой и продажей может оказаться не в вашу пользу. А вот для поездок в ОАЭ дирхам — отличный вариант, заключил Егор Диашов.