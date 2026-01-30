https://ria.ru/20260130/dollar-2071104767.html
Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар”
Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар” - РИА Новости, 30.01.2026
Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар”
Валюту ОАЭ — дирхам — иногда называют “новым долларом” за крепкую привязку к американской валюте. Но полностью она ее не заменит, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:10:00+03:00
2026-01-30T02:10:00+03:00
2026-01-30T02:10:00+03:00
сша
оаэ
организация "опора россии"
дирхам оаэ
россия
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
егор диашов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656228_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_4b04122c087d56d7a66b46e40e6c6d94.jpg
https://ria.ru/20260129/zoloto-2070878987.html
https://ria.ru/20260128/valyuta-2070668043.html
сша
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d43488f152da6882b9a33318e098a12a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, оаэ, организация "опора россии", дирхам оаэ, россия, экономика, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, егор диашов
США, ОАЭ, Организация "Опора России", Дирхам ОАЭ, Россия, Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Егор Диашов
Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар”
Финансист Диашов заявил о невозможности полной замены доллара дирхамом ОАЭ