Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар” - РИА Новости, 30.01.2026
02:10 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/dollar-2071104767.html
Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар”
Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар”
Валюту ОАЭ — дирхам — иногда называют “новым долларом” за крепкую привязку к американской валюте. Но полностью она ее не заменит, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:10:00+03:00
2026-01-30T02:10:00+03:00
Россиянам объяснили, для кого предназначен “новый доллар”

Финансист Диашов заявил о невозможности полной замены доллара дирхамом ОАЭ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Валюту ОАЭ — дирхам — иногда называют “новым долларом” за крепкую привязку к американской валюте. Но полностью она ее не заменит, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО “Опоры России” Егор Диашов.
“Дирхам ОАЭ (AED) — это надежная, но экзотическая валюта, которую можно использовать как дополнительный источник инвестирования, но не как полную или единственную замену мировым резервным валютам”, — объяснил он.
Золотая монета королевы Анны Виго 5 гиней на аукционе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россиян предупредили о вложениях в золото, которые могут разорить
Вчера, 02:17
Дело в том, что дирхам полностью зависим от доллара США и падает вместе с ним автоматически. Экономика Эмиратов слишком сильно завязана на доходы от нефти и газа, и падение цен на них способно повлиять на курс.
Поэтому в качестве инструмента валютного инвестирования дирхам не очень подойдет. Его сложно быстро продать, а разница между покупкой и продажей может оказаться не в вашу пользу. А вот для поездок в ОАЭ дирхам — отличный вариант, заключил Егор Диашов.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году
28 января, 03:18
 
