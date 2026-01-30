Рейтинг@Mail.ru
10:32 30.01.2026
Долина выступит на фестивале "Триумф джаза" в Москве
Долина выступит на фестивале "Триумф джаза" в Москве
Долина выступит на фестивале "Триумф джаза" в Москве

Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заявила, что выступит на XXVI международном фестивале "Триумф джаза", который пройдет в Московском международном доме музыки в марте.
"Уже 15 марта в Московском международном доме музыки состоится XXVI международный фестиваль "Триумф джаза" с моим участием. Не пропустите", - написала она в своем Telegram-канале.
Певица выйдет на сцену вместе с Московским джазовым оркестром под управлением народного артиста России Игоря Бутмана в Зале имени Светланова Московского международного дома музыки. Максимальная отметка стоимости билетов достигает восьми тысяч рублей.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Карьера в шоу-бизнесе, джаз, скандал с квартирой: биография Ларисы Долиной
