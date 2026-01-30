В Домодедово продали почти все билеты на концерт Ларисы Долиной

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Около 80% билетов продано на первый в 2026 году большой сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово за два дня до мероприятия, выяснило РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 600 с небольшим мест. За несколько дней до первого "сольника" в продаже осталось чуть более 100 билетов, что составляет примерно 20% от общего числа. Зрители могут купить как бюджетный вариант - место на последних рядах стоимостью 2,5-3 тысячи рублей, так и билет на первые ряды - самый дорогой - цена которого составляет 6,5 тысяч рублей.