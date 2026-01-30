Рейтинг@Mail.ru
Минюст предложил повысить порог задолженности для ареста имущества
17:22 30.01.2026 (обновлено: 18:45 30.01.2026)
Минюст предложил повысить порог задолженности для ареста имущества
2026-01-30T17:22:00+03:00
2026-01-30T18:45:00+03:00
Минюст предложил повысить порог задолженности для ареста имущества

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минюст выступил с инициативой повысить порог задолженности, при котором возможен арест имущества.
"Разработан проект федерального закона, направленный на обеспечение защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства. Прежде всего, пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с трех <...> до десяти тысяч рублей", — говорится в публикации ведомства на платформе MAX.

Кроме того, министерство предложило накладывать арест на имущество должника только на сумму задолженности.
"Новый порядок обращения взыскания на имущество обеспечит соблюдение баланса между правами взыскателя и должника, исключив ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями (блокировка всех денежных средств на счете, запрет регистрационных действий в отношении всего имущества при незначительной сумме долга)", — отмечается в сообщении.
Также законопроектом предусматривается изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника. В частности, для оптимизации административных процедур эти сведения будут запрашиваться в первую очередь у налоговых органов, а при отсутствии или недостаточности средств на счетах запросы будут направлять в банки и другие кредитные организации.
