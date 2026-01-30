Рейтинг@Mail.ru
Молдавия переживает тяжелый период из-за бедности и долгов, заявил Додон
30.01.2026
Молдавия переживает тяжелый период из-за бедности и долгов, заявил Додон
Молдавия переживает тяжелый период из-за бедности и долгов, заявил Додон - РИА Новости, 30.01.2026
Молдавия переживает тяжелый период из-за бедности и долгов, заявил Додон
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), что республика переживает один РИА Новости, 30.01.2026
2026
Молдавия переживает тяжелый период из-за бедности и долгов, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЁВ, 30 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), что республика переживает один из самых тяжёлых периодов в своей истории на фоне роста бедности, долгов и стагнации экономики.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
23 января, 08:00
"За последние пять лет социально-экономическая ситуация в Молдавии резко ухудшилась. Сегодня уровень бедности в стране достиг 33,6%. Это означает, что почти каждый третий гражданин едва сводит концы с концами", - говорится в тексте доклада, который Додон разместил в своём Telegram-канале.
Лидер молдавских социалистов отметил, что при действующей власти тарифы на электроэнергию и газ выросли в 4 раза с 2020 года, а экономический рост в 2024 году составил лишь 0,1%. "Это должно было бы стать поводом для стыда для власти, но их единственный аргумент - война на Украине. Реальные причины - некомпетентность и безответственность самой власти", - подчеркнул политик.
Додон также обратил внимание на рост внешнего долга страны, который, по его данным, к июню 2025 года превысил 11,6 миллиардов долларов, что составляет около 60,6% валового внутреннего продукта Молдавии. Он отметил, что республика входит в число стран с самыми высокими темпами демографического спада, поскольку население массово покидает страну из-за ухудшения условий жизни.
Ранее Национальное бюро статистики Молдавии сообщило, что дефицит торгового баланса Молдавии за январь-ноябрь 2025 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 6,39 миллиарда долларов.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией
24 января, 20:48
24 января, 20:48
 
В мире, Молдавия, Украина, Игорь Додон, Парламентская ассамблея Совета Европы
 
 
