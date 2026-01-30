Рейтинг@Mail.ru
ЕС молчаливо согласен с действиями властей Молдавии, считает Додон
30.01.2026
ЕС молчаливо согласен с действиями властей Молдавии, считает Додон
в мире
молдавия
брюссель
кишинев
игорь додон
евросоюз
парламентская ассамблея совета европы
ЕС молчаливо согласен с действиями властей Молдавии, считает Додон

Игорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), что в молдавском обществе сложилось убеждение о молчаливом согласии Брюсселя с действиями властей республики, включая давление на СМИ и оппозицию.
"У граждан Молдавии складывается впечатление, что Брюссель в курсе всех злоупотреблений со стороны правящей партии и президента страны, но предпочитает стратегическое молчание. Такая позиция ЕС усилила скептицизм молдавских граждан по отношению к европейскому курсу и подорвала доверие к декларируемым ценностям и реформам", - отмечается в тексте заявления, который Додон опубликовал в своем Telegram-канале.
Экс-президент также раскритиковал состояние демократических институтов в Молдавии, связав его с действиями властей. "Закрытие средств массовой информации, снятие с выборов электоральных конкурентов, аресты или вынужденные отставки прокуроров - вот как сегодня выглядит "европейская демократия" в Молдове", - сказал Додон.
При этом он призвал европейские структуры изменить подход к взаимодействию с Кишиневом. "Политическим лидерам и институтам ЕС необходимо вести диалог не только с действующей властью, но и с другой частью молдавского общества, которая пользуется широкой поддержкой внутри страны", - подчеркнул лидер молдавских социалистов.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против -49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
