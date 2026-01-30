Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" составили до 315 военных - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 30.01.2026 (обновлено: 12:37 30.01.2026)
Потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" составили до 315 военных
Потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" составили до 315 военных
ВСУ за неделю потеряли до 315 военных и 54 автомобиля в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" составили до 315 военных

Потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" составили до 315 военных за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 315 военных и 54 автомобиля в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
