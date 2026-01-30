https://ria.ru/20260130/dnepr-2071190357.html
Потери ВСУ в зоне ответственности "Днепра" составили до 315 военных
ВСУ за неделю потеряли до 315 военных и 54 автомобиля в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
