СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации Трампа в Майами
СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации Трампа в Майами

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев завтра посетит США и встретится с членами американской администрации, утверждает Reuters.
30.01.2026
2026-01-30T21:07:00+03:00
2026-01-30T21:31:00+03:00
СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации Трампа в Майами
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев завтра посетит США и встретится с членами американской администрации, утверждает Reuters
.
«
"Дмитриев
отправится в Майами
в субботу для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа
", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Сегодня глава Белого заявил, что украинский конфликт может быть в скором времени урегулирован.
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.