СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации Трампа в Майами

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев завтра посетит США и встретится с членами американской администрации, утверждает Глава РФПИ Кирилл Дмитриев завтра посетит США и встретится с членами американской администрации, утверждает Reuters

« Дмитриев отправится в Майами в субботу для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа ", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

Сегодня глава Белого заявил, что украинский конфликт может быть в скором времени урегулирован.

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.